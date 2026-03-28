Fibra Iliad a 22,99€ al mese con router WiFi 7 incluso: l'offerta per i clienti mobile

Quando si sceglie una connessione in fibra, si guarda quasi sempre al prezzo e alla velocità. Raramente si pensa al router, eppure è proprio lì che molte offerte si perdono. Ti vendono una fibra velocissima e ti consegnano un router mediocre che dimezza le prestazioni sul tuo dispositivo. Iliad ha fatto una scelta diversa: con la sua offerta fibra include l'Iliadbox con WiFi 7, la tecnologia di trasmissione wireless più recente sul mercato. Segnale stabile in ogni angolo di casa, nessun calo durante le videochiamate, nessun buffering mentre guardi qualcosa in streaming. La velocità della fibra arriva davvero fino ai tuoi schermi.

Una fibra che arriva fino a casa, non solo fino all'armadio

Non tutte le fibre sono uguali. La rete di Iliad è 100% FTTH — Fiber to the Home: il cavo in fibra ottica arriva direttamente nell'appartamento, senza tratti in rame che degradano il segnale. Il risultato sono performance che poche offerte sul mercato possono eguagliare: download fino a 5 Gbit/s e upload fino a 700 Mbit/s nelle zone coperte dalla tecnologia FTTH EPON. Per chi lavora da casa, fa videochiamate, gestisce file pesanti o semplicemente non vuole mai aspettare, è una differenza concreta.

La fibra Iliad è disponibile a 22,99€ al mese, invece di 26,99€, per chi ha già un'offerta mobile Iliad da 9,99€ con addebito automatico attivo. Un vantaggio convergente che premia chi sceglie di affidarsi a Iliad sia per il mobile che per il fisso. Nell'offerta sono inclusi anche i minuti illimitati in Italia, verso i numeri fissi di numerosi paesi internazionali e i numeri mobili di Stati Uniti e Canada. Prima di attivare, conviene verificare la copertura nella propria zona direttamente sul sito ufficiale di Iliad: bastano pochi secondi per sapere se il servizio è disponibile al proprio indirizzo.

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