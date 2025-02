Fibra Iliad: 48€ di sconto all'anno sulla fibra più veloce d'Italia

Sulla fibra Iliad è possibile ottenere uno sconto di 48 euro all'anno - il prezzo passa quindi da 25,99 euro a 21,99 euro - con un'offerta mobile a 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico. Sono idonee all'iniziativa anche le due nuove offerte 5G Iliad: TOP 250 e TOP 300, che includono rispettivamente 250 e 300 Giga più minuti illimitati al prezzo di 9,99 euro e 11,99 euro.

L'operatore telefonico francese Iliad ha ricevuto da nPerf il riconoscimento per la fibra più veloce d'Italia. Si tratta di una riconferma rispetto all'anno passato, merito anche dell'integrazione del Wi-Fi 7, il nuovo standard di trasferimento dati wireless (router iliadbox incluso nell'offerta in comodato d'uso gratuito).

Come funziona l'offerta della fibra Iliad con sconto di 48 euro

Ecco dunque come funziona l'offerta fibra e mobile di Iliad. Per prima cosa occorre sottoscrivere l'offerta fibra, grazie alla quale è possibile raggiungere fino a 5 Gigabit/s in download e 700 Mbit/s in upload.

Dopodiché, se si ha già un'offerta mobile da almeno 9,99 euro attiva con l'operatore telefonico francese, tutto quello che occorre fare è andare nell'Area Personale Fibra e attivare lo sconto di 4 euro al mese, con il prezzo della fibra che da 25,99 euro diventa 21,99 euro al mese.

In caso contrario, per beneficiare dello sconto è necessario attivare un'offerta mobile Iliad da 9,99 euro al mese, associandole inoltre il pagamento automatico. Da alcuni giorni, sul sito ufficiale, sono disponibili le nuove offerte TOP 250 e TOP 300: entrambe assicurano la connettività 5G, con minuti e SMS illimitati, a cambiare è soltanto il numero di Giga, 250 con la prima e 300 con la seconda.

Una volta quindi attivate entrambe le offferte, fibra da una parte e mobile dall'altra, tutto quello che resta da fare è collegarsi alla propria Area Personale Fibra, attraverso cui si può attivare lo sconto di 4 euro al mese sulla fibra, che passa così da 25,99 euro a 21,99 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.