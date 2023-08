Fibra FTTH veloce e performante con Aruba, a partire da 19€ mensili

Se sei stanco di aspettare che i video si carichino e le pagine web si aprano, se desideri una connessione stabile per il lavoro o il tempo libero, Aruba ha la risposta alle tue esigenze. L'operatore ha lanciato un'offerta speciale sulla sua fibra ottica FTTH, promettendo connessioni ad alta velocità e servizi eccezionali a prezzi che partono da soli 19 euro al mese.

Con Aruba i piani partono da soli 19 euro

L'offerta di Aruba è più di una semplice promozione: è un'opportunità di fare un passo avanti verso il futuro digitale. I nuovi utenti possono scegliere fra due piani a prezzi incredibili. Il piano Fibra Aruba All-in, a soli 19,89 euro al mese per i primi sei mesi, include un router Wi-Fi a noleggio, chiamate nazionali illimitate, l'opzione Stop&Go per mettere in pausa la fibra quando necessario, e assistenza via chat 24/7.

La soluzione Fibra Aruba, a soli 22,47 euro al mese per i primi ventiquattro mesi, offre altrettante opportunità di vantaggio. Se desideri una connessione ad internet veloce e stabile, questa opzione ti garantirà un servizio di qualità a un prezzo straordinario.

L'offerta promozionale permette agli utenti di personalizzare il piano in base alle proprie preferenze. Vuoi un indirizzo IPv4 statico? Hai bisogno di velocità di download e upload superiori? Aruba ha previsto queste opzioni aggiuntive, in modo da poter ottenere esattamente ciò di cui hai bisogno.

Attivare la fibra FTTH di Aruba è semplicissimo. Basta collegarsi alla pagina ufficiale, selezionare l'offerta che meglio si adatta alle tue necessità, scegliere il metodo di pagamento preferito e completare l'acquisto. In poco tempo, dopo aver verificato la copertura nella tua zona, sarai pronto a sperimentare la potenza della fibra ottica direttamente a casa tua.

