Fibra fino a 2,5 Gbps a 17,69€ al mese per 6 mesi con Aruba

La fibra di Aruba, con velocità fino a 2.5 Gbps in download, è in offerta a 17,69 euro al mese per 6 mesi e zero costi di attivazione. La promozione, disponibile sul sito ufficiale, è valida per un periodo di tempo limitato.

Con Aruba Fibra ci si assicura una rete Internet di qualità, veloce e stabile, in grado di soddisfare le esigenze di tutti, dagli appassionati di gaming fino ai creator alle prese con carichi di lavoro importanti.

Fibra Aruba Promo è l'offerta base di Aruba per la fibra: non include il router e per i primi sei mesi oltre allo sconto di 7 euro sul prezzo di listino (24,90 euro, ndr), offrirà anche le stesse velocità in download (2.5 Gbps) e upload (1 Gbps) garantite dal piano Pro.

Come attivare l'offerta

Per attivare l'offerta base Fibra Aruba Promo è sufficiente collegarsi al sito ufficiale di Aruba, individuare il riquadro corrispondente alla promozione e cliccare sul pulsante Verifica Copertura. Nella nuova pagina che si apre inserite il comune dove risiedete, l'indirizzo e il numero civico, quindi selezionate Verifica. Una volta che vi si siete accertati che il vostro indirizzo sia coperto dal segnale, e quale tecnologia lo raggiunge, premere sul pulsante arancione presente in pagina per procedere con l'attivazione della fornitura.

Per i primi sei mesi dell'offerta pagherete 17,69 euro al mese, nei restanti sei mesi invece 24,90 euro. A questo proposito, vi confermiamo che il piano prevede un vincolo della durata di 12 mesi. Al termine siete liberi di scegliere se rinnovare o meno il servizio.

Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la pagina dedicata all'offerta di Aruba raggiungibile tramite il link posizionato qui in basso. Infine, vi segnaliamo che la promozione in corso sul sito è disponibile per un periodo di tempo limitato.

