Fibra a meno di 18€: la super offerta di Aruba

Sul sito ufficiale di Aruba è online la promozione che consente di attivare Aruba Fibra a 17,69 euro al mese per sei mesi, poi il prezzo passa a 24,90 euro. La promo, valida fino al 21 aprile, non prevede inoltre costi di attivazione.

L'offerta base della fibra di Aruba consente di raggiungere una velocità fino a 1 Gbps ed è personalizzabile con servizi aggiuntivi. Volendo, ad esempio, è possibile richiedere anche un router Wi-Fi e/o le chiamate nazionali senza limiti. In questo caso, segnaliamo anche l'offerta Fibra Aruba All-in, che include appunto il router e le chiamate al prezzo scontato di 19,89 euro al mese per 6 mesi invece di 27,90 euro.

Aruba Fibra: i dettagli dell'offerta

Tornando all'offerta base Aruba Fibra, i clienti che sottoscrivono il contratto entro il 21 aprile beneficiano del prezzo scontato di 17,69 euro al mese per i primi sei mesi. Il prezzo rimane poi competitivo anche in seguito, dal momento che si mantiene inferiore ai 25 euro, ben al di sotto dunque della soglia psicologica dei 30 euro.

Con Aruba Fibra si beneficia di una connessione stabile e veloce, capace di raggiungere una velocità in download fino a 1 Gbps. A questo proposito vi confermiamo che la fibra di Aruba si appoggia alla rete di Open Fiber, il fornitore italiano wholesale che opera esclusivamente nel mercato all'ingrosso.

Tra le opzioni incluse nell'offerta base vi è anche la funzionalità Stop&Go, attraverso cui si può mettere in pausa la fibra per 30 giorni consecutivi quando si parte per le vacanze o per un viaggio di lavoro. Quando si sceglie di attivare la funzione Stop&Go, si risparmia in automatico un mese di offerta.

Per quanto riguarda infine gli altri servizi, Aruba non prevede alcun costo di attivazione, offre un'assistenza via chat 24 ore su 24, sette giorni su sette, e la possibilità di disdire in qualsiasi momento pagando soli 20 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.