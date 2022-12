Fiber23 apre un nuovo data center a Roma: servizi ISP a prezzi accessibili

Fiber23 ha aperto un nuovo data center a Roma: l'obiettivo della società, leader nella fornitura di servizi ISP alle aziende, è quello di continuare il proprio piano di espansione sia in termini di presenza territoriale, sia in quanto a piani offerti ai propri clienti.

Nel giro di pochi anni, infatti, l'azienda è stata capace di disporre di un portfolio di progetti variegato che include siti web di agenzie di stampa, magazine online, landing page, e-commerce e naturalmente, tra le attività principali, la fornitura di servizi di collocazione server a prezzi fortemente competitivi.

L'offerta di Fiber23 per un piano di collocazione server

Partiamo dal principio: a cosa serve e cosa si intende per collocazione server? Si tratta di una proposta che è pensata e sviluppata per le aziende che hanno la necessità di "spremere" tutto il potenziale dell'hardware a propria disposizione e di conseguenza servirsi di data center dedicati, come quello aperto adesso a Roma.

Fiber23 ti mette a disposizione un team di professionisti che potranno aiutarti quando hai bisogno di supporto in qualsiasi momento della giornata: vantano almeno 10 anni di esperienza, sono abituati a lavorare con centinaia di server e possono contare su conoscenze hardware e software di primo livello.

Con prezzi di partenza da 85 euro + IVA (al momento in sconto a 70 euro), ottieni subito l'accesso immediato al tuo server tutte le volte che vuoi. Dopo aver contattato l'azienda per programmare la tua visita, sarai la sola persona autorizzata ad entrare in compagnia di un addetto specializzato, che ti darà modo di conoscere i segreti del data center che stai utilizzando.

Scegliendo Fiber23 hai la certezza di contare su un'infrastruttura solida e sicura, fornita di energia e connettività a un livello minimo del 99,99% al mese. Naturalmente non dovrai temere nulla in termini di prestazioni perché l'azienda si serve di sistemi di condizionamento e ventilazione di marca Daikin allo scopo di garantire una temperatura media di 22 gradi e un'umidità intorno al 50%.

Il supporto di provider nazionali e internazionali con peering che supera gli 800 GB al secondo garantisce la connettività a banda larga e stabile del data center, mentre una soluzione proprietaria di analisi del traffico a livello di pacchetto, insieme ad apparecchiature hardware ad alte prestazioni fornite di rete 40GE, è alla base di una valida protezione contro gli attacchi IT "DDoS e Flood".

Gli altri servizi di Fiber23: Cloud Hosting, IP Transit e Hosting SSD

Abbiamo detto che la collocazione server è tra gli obiettivi principali di Fiber23 in cui è rientrata l'apertura del nuovo data center di Roma. Come abbiamo visto all'inizio, però, l'azienda pensa anche ai privati con una serie di servizi molto interessanti.

Non possiamo non partire con i differenti piani di hosting su dischi SSD con un tempo di attività garantito del 99%. Il tuo o i tuoi siti web potranno contare su una velocità elevatissima grazie alla presenza di reti infrastrutturali collegate tramite fibra allo scopo di fornirti sempre il massimo in termini di prestazioni.

Il tutto con il continuo monitoraggio automatico applicato sui sistemi di Fiber23 24 ore su 24 e ogni 60 secondi, a cui si affianca un ulteriore livello di protezione in grado di bloccare qualsiasi attacco di tipo DDoS. E con la ridondanza hai la certezza che le reti di cui ti stai servendo con il tuo piano hosting possano offriti la massima affidabilità e continuità dei servizi.

A seconda del piano che sceglierai per le tue esigenze, puoi contare su spazio web su dischi SSD, caselle email, database dedicato, certificati SSL e HTTP/2, pannello cPanel, MultiPHP, Backup giornaliero e siti ospitati illimitati, anche su WordPress. Naturalmente, per i piani business dedicati per grandi realtà hai accesso ad uno spazio SSD fino a 40GB.

Parlando proprio di soluzioni dedicate alle aziende, merita uno sguardo la proposta relativa ai server dedicati e ai VPS Linux. Nello specifico, ci troviamo di fronte a server basati su SSD e con configurazione Intel Xeon di ultima generazione: il tutto inserito in un contesto che include hardware ad alte prestazioni, il miglior software di virtualizzazione e risorse isolate e garantite.

Scegliendo uno di questi servizi hai subito un IP gratuito compreso nel prezzo a cui aggiungerne fino a 3 in più direttamente ospitato sul tuo server virtuale. Anche in questo caso, il team di esperti della compagnia ti assiste per tutto il tempo di cui avrai bisogno nello sviluppo delle tue infrastrutture, che potranno contare su sistemi di sicurezza contro incendi e surriscaldamento delle macchine, banda larga garantita fino a 10.000 Mbps, supervisione H24 con grafici MRTG d'utilizzo della banda e rete europea OSPF/BGP4 di alta qualità.

Come iniziare con Fiber23

L'apertura del nuovo data center di Roma, a cui seguirà l'obiettivo di espandersi anche a Milano, è un segnale positivo della presenza di Fiber23 nel nostro paese allo scopo di rappresentare un ruolo importante nel mercato ISP (Internet Service Provider) dando ad aziende e privati la possibilità di contare su servizi a buon mercato con il supporto di infrastrutture affidabili, stabili e molto veloci.

Se vuoi iniziare a ricevere le prime informazioni puoi subito metterti in contatto con il team di esperti di Fiber23, che sarà pronto a darti tutti i dettagli necessari per stipulare la tua offerta contando sulle soluzioni predefinite che abbiamo visto oppure personalizzate ad-hoc per la creazione e la gestione del tuo progetto.