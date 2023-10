Hai la necessità di sostituire il tuo vecchio telefono ma il tuo budget è limitato? Non c'è problema, sei esattamente nel posto giusto. Abbiamo selezionato per te ben 7 smartphone che oggi grazie alla Festa delle Offerte Prime ti costano memo di 200 euro!

Mettiti comodo e scegli quello che fa al caso tuo!

Feste delle Offerte Prime: ecco i 7 modelli di smartphone che oggi paghi meno di 200 euro!

Motorola moto g72

Presenta un display pOLED HDR10+ 144Hz da 6.6 pollici che ti garantisce oltre un miliardo di sfumature. Cattura foto incredibilmente dettagliate grazie alla tripla fotocamera da 108MP. E poi una batteria da 5000 mAh e un nuovo taglio di memoria 8/128GB.

Adesso lo paghi solo 174,99 euro invece di 189,90 euro!

CUBOT X70

Questo smartphone racchiude un potente processore octa-core MediaTek Helio G99 che offre prestazioni rapide ed efficienti. E ancora uno schermo Full HD+ da 6,6 pollici con una risoluzione di 1080x2408 e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Batteria da 5.200 mAh che può rimanere in attesa per 570 ore, supporta fino a 26 ore di riproduzione musicale, 45 ore di conversazione o 8 ore di riproduzione video Ma il vero punto di forza è nella fotocamera da 100MP.

Adesso lo paghi 195,47 invece di 239,99 euro!

Realme Narzo 50A Prime

Dotato di un ampio schermo da 6,6 pollici e una risoluzione massima di 2408 x 1080 che ti permetterà di godere di immagini nitide e al contempo fluide. Tripla fotocamera con AI 50 MP e una batteria 5.000 mAh.

Adesso lo paghi 119,99 euro invece di 169,99 euro!

POCO M5

Alimentato dall'avanzato processore MediaTek Helio G99 per una fantastica esperienza di gioco con una batteria a lunga durata da 5.000mAh. Presenta un display DynamicSwitch da 6,6 pollici a 90 Hz. La configurazione a tripla fotocamera comprende una fotocamera principale da 50 MP, un sensore di profondità da 2 MP per il rilevamento della profondità in tempo reale e una fotocamera macro da 2 MP per incredibili primi piani.

Adesso lo paghi 134,90 euro invece di 209,90 euro!

Samsung Galaxy M13

Il display Infinity-V da 6.6’ pollici e la tecnologia Full HD+ di questo smartphone Android rendono i tuoi contenuti nitidi, definiti e chiari. Scatta momenti memorabili con dettagli nitidi grazie alla fotocamera principale da 50MP. E poi con 128GB di memoria interna per foto e video, oltre al supporto espandibile per scheda microSD fino a 1TB dei celluari, avrai tanto spazio per archiviare i tuoi momenti preziosi.

Adesso lo paghi 189 euro invece di 205,50 euro!

CUBOT P80

Dotato di uno schermo touch screen capacitivo da 6,58 pollici Full HD+ con risoluzione 2408x1080 che offre colori più vivaci e contrasti più forti, rendendo ogni fotogramma chiaro e vivido. E ancora un potente processore MediaTek MT8788 Octa-core. Infine un sistema a tripla fotocamera.

Adesso lo paghi 149,99 euro invece di 189,99 euro!

Honor X8a

Dotato di un display FullView da 6,7 pollici a 90 Hz. Possiede poi una fantastica fotocamera principale da 100 MP, una fotocamera di profondità e quadrangolare da 5 MP e una fotocamera macro da 2 MP da usare per le scene più ampie e gli scatti di primi piani. E poi una memoria di grandi dimensioni da 128 GB. Tutto ciò in un design davvero sottile ed elegante.

Lo paghi 169,90 euro invece di 179 euro!

Per tutti i prodotti eleganti Amazon, grazie al servizio Cofidis, da la possibilità di pagare in piccole e comode rate mensili a tasso zero!

L’iniziativa di Amazon durerà fino alle 23:59 di oggi 11 ottobre ed è riservata esclusivamente ai clienti con un abbonamento a Prime attivo.

