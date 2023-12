Festa è dove c'è la mega cassa PartyBox di JBL: 25% DI SCONTO su Amazon

Il JBL PartyBox 110 è il compagno ideale per far brillare la tua festa con un'esperienza sonora e visiva eccezionale. Con la sua connessione Bluetooth, puoi trasmettere senza fili la potenza del suono JBL Pro direttamente dal tuo smartphone o tablet.

Questo diffusore è più di un semplice altoparlante; è uno spettacolo di luci dinamico che si sincronizza al ritmo di musica, trasformando qualsiasi luogo in una pista da ballo. E non preoccuparti degli schizzi d'acqua – con una robusta protezione IPX4, puoi portare la festa in spiaggia o in piscina senza problemi.

La versatilità del PartyBox 110 ti consente di fare festa tutto il giorno o tutta la notte grazie alle sue 12 ore di autonomia e alla batteria ricaricabile integrata. Puoi anche amplificare l'atmosfera connettendo due casse PartyBox senza fili, grazie alla funzionalità TWS.

Se vuoi essere la star della festa, puoi collegare il microfono e persino la tua chitarra direttamente agli ingressi del party speaker e iniziare a esibirti. Altrimenti, trasmetti la tua playlist in diversi modi: via Bluetooth, da una chiavetta USB o tramite il cavo aux. Consegnato con un cavo di alimentazione CA e una guida rapida, il JBL PartyBox 110 è pronto per far brillare la tua festa con suono potente e giochi di luce vibranti.

L'offerta di oggi di Amazon sulla cassa PartyBox targata JBL prevede uno sconto del 25% e un costo finale di 301€.