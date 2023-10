Festa delle Offerte Prime: tutte le offerte LEGO in promo speciale ora su Amazon

Se sei un appassionato di costruzioni e avventure, Amazon ha delle incredibili offerte LEGO che non puoi farti sfuggire. Ecco una selezione di set LEGO che si trovano ora in offerta grazie all'arrivo della Festa delle Offerte Prime di Ottobre 2023. In questo particolare evento, ci saranno infatti delle promo a tempo limitato che sbloccheranno sconti mai visti prima. Se hai intenzione quindi di fare un regalo, questa è l'occasione giusta!

OFFERTE LEGO AMAZON - OTTOBRE 2023

Star Wars: Millennium Falcon

Entra nell'universo di Star Wars con questo set che include personaggi iconici come Finn, Chewbacca e altri. Ricostruisci il Millennium Falcon e preparati per epiche avventure galattiche.

Harry Potter: La battaglia di Hogwarts

Rivivi l'epica battaglia finale di Harry Potter con questo set che include il castello di Hogwarts, minifigure di Molly Weasley, Bellatrix Lestrange, Voldemort e la Spada di Grifondoro.

Technic Ford Mustang Shelby GT500

Se sei un appassionato di auto da corsa, questo set Technic ti permette di costruire una Ford Mustang Shelby GT500. Utilizza l'app AR per un'esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Star Wars: Baby Yoda

Se sei un fan de "The Mandalorian", non puoi perderti la possibilità di costruire il tenero Baby Yoda. Questo set è un'idea regalo perfetta per i giovani Jedi.

Technic NASCAR Next Gen: Chevrolet Camaro ZL1

Vivi l'emozione delle corse con questo modello di Chevrolet Camaro ZL1. È un kit da costruzione ideale per i fan delle auto da corsa.

Creator 3in1: Montagne Russe Spaziali

Questo set 3in1 ti permette di creare una montagna russa spaziale, una torre a caduta o una giostra. È perfetto per gli amanti dei parchi divertimenti.

Sonic the Hedgehog: Sfida del giro della morte nella Green Hill Zone

Entra nel mondo di Sonic the Hedgehog con questo set che include personaggi come il Dr. Eggman e Amy. Preparati per un'azione ad alta velocità.

Star Wars E-Wing della Nuova Repubblica vs. Starfighter di Shin Hati

Rivivi le avventure di Ahsoka con questo set che include veicoli giocattolo, minifigure e spade laser. Un must per i fan di Star Wars.

Minecraft: La Fortezza del Golem di Ferro

Esplora il mondo di Minecraft con questo set che si trasforma in un'azione figure e include personaggi come il Cavaliere di Cristallo e i Cavalieri Scheletrici.

Prendi vantaggio da queste offerte su Amazon e dai vita alle tue avventure LEGO. Acquista ora e preparati a costruire e giocare senza limiti! Ricordati di abbonarti a Prime per ottenere la spedizione gratuita del prodotto.

