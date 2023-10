Festa delle Offerte Prime: reparto ASUS GAMING svuotato, ecco tutte le offerte migliori

Grazie all'avvento della Festa delle Offerte Prime di Ottobre 2023, Amazon ha deciso di applicare degli sconti eccezionali che coinvolgono soprattutto il settore gaming. Asus infatti, che è leader nel settore da molti decenni, ha deciso di collaborare con questa iniziativa mettendo in promo alcuni degli articoli più amati dai gamers. Troviamo sconti che possono superare il 40% del valore di ogni prodotto, un risparmio evidente che non durerà a lungo.

Ecco quindi una lista che elenca i migliori prodotti in promo da noi selezionati.

LISTA PRODOTTI ASUS GAMING IN OFFERTA SPECIALE SU AMAZON

ASUS TUF Gaming GT502

Se stai cercando il case perfetto per il tuo pc, non cercare oltre. L'ASUS TUF Gaming GT502 è progettato per offrire il massimo delle prestazioni e della praticità per i tuoi componenti.

Questo chassis per PC è dotato di un design robusto che si abbina perfettamente al tuo setup di gioco. Con un'estetica aggressiva e dettagli ben progettati ed è dotato di due camere separate per garantire il massimo raffreddamento. Questo significa che puoi mantenere i tuoi componenti freschi e funzionanti al massimo delle prestazioni anche durante le sessioni di gioco intense.

ASUS TUF Gaming 4K con refresh da 144 Hz

Se sei un appassionato di giochi e desideri un monitor che porti la tua esperienza a un livello superiore, allora l'ASUS TUF Gaming è la scelta definitiva. Questo monitor da 28 pollici offre una combinazione esplosiva di risoluzione 4K UHD, tecnologia IPS veloce, frequenza di aggiornamento elevata e molte altre caratteristiche sorprendenti.

Goditi giochi, film e contenuti multimediali con una qualità visiva eccezionale grazie alla risoluzione 4K UHD (3840x2160). Per i gamer, una frequenza di aggiornamento elevata è cruciale. Il VG28UQL1A offre 144Hz di frequenza di aggiornamento, garantendo che i tuoi giochi saranno fluidi indipendentemente da ciò che avvierai.

Monitor ASUS ROG Strix XG27AQ Se sei un gamer che cerca l'esperienza visiva definitiva, l'ASUS ROG Strix XG27AQ è il monitor che stavi cercando. Con una combinazione di caratteristiche eccezionali, questo monitor da 27 pollici ti offrirà un vantaggio competitivo in ogni gioco. Grazie alla risoluzione WQHD (2560x1440), il ROG Strix XG27AQ ti offre dettagli nitidi e immagini cristalline. Sarai in grado di vedere anche il più piccolo dettaglio nei tuoi giochi preferiti. Il monitor supporta una frequenza di aggiornamento di 170 Hz, garantendo una visualizzazione fluida e senza sfarfallii. Non perderti mai un frame, anche nelle situazioni di gioco più intense. Acquistalo ora su Amazon Scheda madre PRIME Z790-P WIFI D4 La PRIME Z790-P WIFI D4 è una scheda madre basata sul chipset Intel Z790 e supporta processori LGA1700. Questo significa che puoi ottenere il massimo delle prestazioni dai processori Intel di ultima generazione. La scheda madre è dotata di slot PCI Express 5.0 per le schede grafiche di ultima generazione e supporta il WiFi 6 (802.11ax) per una connessione wireless ad alta velocità e bassa latenza. La PRIME Z790-P WIFI D4 offre connessioni veloci e affidabili con Intel 2.5Gb Ethernet e porte M.2 ultrarapide per unità SSD ad alte prestazioni. Dispone anche di quattro porte SATA 6GB/s per l'archiviazione tradizionale. Con il supporto audio Realtek 7.1, potrai godere di un'esperienza audio coinvolgente durante i tuoi giochi e la riproduzione multimediale. Acquistala ora su Amazon LAPTOP GAMING ASUS TUF F15 Se sei un appassionato di gaming e stai cercando un notebook che offra prestazioni straordinarie, il ASUS TUF F15 ti farà vivere un'esperienza di gioco senza pari. Il cuore di questo notebook è rappresentato dal processore Intel Core 12ª gen i7-12700H, una CPU di ultima generazione che garantisce prestazioni straordinarie per qualsiasi gioco o attività creativa. La NVIDIA GeForce RTX 4060 con 8GB di GDDR6 offre grafica ad alte prestazioni, garantendo che ogni dettaglio del tuo gioco sia reso in modo impeccabile. Dalla grafica ultra-realistica ai giochi più esigenti, questo notebook è pronto a tutto. Inoltre ha 16 GB di RAM e un SSD PCIe da 1 TB, quindi avrai spazio e velocità sufficienti per archiviare tutti i tuoi giochi e applicazioni preferiti, assicurandoti tempi di caricamento rapidi e un'esperienza fluida. Acquistalo ora su Amazon E non dimenticare di abbonarti a Prime per ottenere la spedizione gratuita del prodotto. Preparati per un'esperienza di gioco senza compromessi con ASUS.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.