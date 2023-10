Festa delle Offerte Prime: MEGA SCONTO su Resident Evil 4 Remake

La saga di Resident Evil è una popolare serie di videogiochi e film horror survival. Creata dalla casa di produzione giapponese Capcom, ha debuttato nel 1996 con il primo videogioco. In occasione della Festa delle Offerte Prime di Amazon, Resident Evil 4 Remake (Edizione Steelbook) è stato messo in sconto del 43% per un prezzo finale di 42,99€.

Uno dei Resident Evil più amati: 4 Remake in sconto su Amazon!

Resident Evil 4 Remake è un videogioco survival horror sviluppato da Capcom e pubblicato nel 2023 per PlayStation 5, Xbox Series X/S e Microsoft Windows. È un remake del videogioco originale del 2005, con una grafica migliorata, un gameplay aggiornato e una nuova storia. Il gioco è ambientato nel 2004, sei anni dopo gli eventi di Resident Evil 2. Leon S. Kennedy, un agente governativo, viene inviato in un villaggio spagnolo remoto per indagare sul rapimento di Ashley Graham, la figlia del presidente degli Stati Uniti. Il gioco mantiene la trama generale dell'originale, ma introduce una serie di modifiche e miglioramenti. La grafica è stata completamente rinnovata, con modelli di personaggi realistici e ambienti dettagliati.

Il gameplay è stato reso più fluido e coinvolgente, con un sistema di combattimento migliorato e una maggiore enfasi sull'esplorazione. La storia è stata ampliata con nuovi dettagli e personaggi. Resident Evil 4 Remake è stato accolto positivamente dalla critica, che ha elogiato la sua grafica, il gameplay e la storia. Il gioco è stato un successo commerciale, vendendo oltre 10 milioni di copie in tutto il mondo. Grafica migliorata, gameplay aggiornato e storia ampliata con nuovi dettagli e personaggi, che offrono una maggiore profondità e complessità alla trama.

Dunque, in occasione della Festa delle Offerte Prime è stato messo in sconto Resident Evil 4 Remake (Edizione Steelbook) al 43% di sconto per un prezzo finale di 42,99€.

