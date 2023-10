Festa delle Offerte Prime: le migliori offerte sui Chromebook

Un Chromebook è un tipo di computer portatile che utilizza il sistema operativo Chrome OS, sviluppato da Google. Si differenzia dai computer tradizionali in quanto si basa principalmente sulla connettività internet e sfrutta le applicazioni web per la maggior parte delle attività. Oggi segnaliamo le migliori offerte sui Chromebook in occasione della Festa delle Offerte Prime.

Ecco i 5 migliori Chromebook

Tutti questi Chromebook sono soggetti a sconto su Amazon in occasione della Feste delle Offerte Prime, si tratta di dispositivi le cui aziende di produzione assicurano qualità e affidabilità:

Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook: è un 2-in-1 versatile e potente. Il dispositivo è dotato di un display da 13,3 pollici con risoluzione Full HD, un processore Intel Core i3 o i5 di 12a generazione e 8 GB di RAM. Ideale per l'uso quotidiano, per lo studio e per il lavoro. 29% di sconto e prezzo finale di 569,00€.

Samsung Galaxy Chromebook Go: è leggero e facilmente fruibile. Il dispositivo è dotato di un display da 14 pollici con risoluzione HD, un processore Intel Celeron N4500 e 4 GB di RAM. In sconto del 43% per un prezzo finale di 229,00€.

ASUS Chromebook Flip: è un dispositivo versatile e affidabile che offre un buon rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo è dotato di un display da 14 pollici con risoluzione Full HD, un processore Intel, un design elegante e sostenibile e aggiornamenti automatici e protezione antivirus integrata. Sconto del 38% e prezzo finale da 249,00€.

Acer Chromebook 314: il Chromebook Acer è un dispositivo potente e portatile che offre un buon rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo è dotato di un processore Intel di ultima generazione, un'autonomia fino a 12 ore, il sistema operativo ChromeOS e un design elegante e compatto. Sconto del 44% per un prezzo finale di 189,00€.

HP - PC Chromebook: è un dispositivo potente e versatile che offre un buon rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo è dotato di un processore Intel Celeron N4500, un display da 15,6 pollici con risoluzione HD, una tastiera completa e un'autonomia fino a 11 ore e 30 minuti. Sconto del 49% e un prezzo finale pari a 229,99€.

Fate la vostra scelta e acquistate uno di questi fantastici Chromebook in sconto in occasione della Festa delle Offerte Prime.

