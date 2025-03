Festa delle Offerte di Primavera: mega sconto di 300€ sul Google Pixel 9 Pro

Le Offerte di Primavera impazzano su Amazon con una serie di promozioni incredibili! Oggi il Google Pixel 9 Pro è disponibile a soli 898 euro grazie ad uno sconto bomba del 25%.

In questo modo potrai risparmiare addirittura 300 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out e, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l'articolo domani stesso. Cosa aspetti? Si tratta di un'occasione imperdibile!

Google Pixel 9 Pro: massima efficienza e autonomia estrema

Il Google Pixel 9 Pro è uno smartphone all'avanguardia che, in occasione delle Offerte di Primavera su Amazon, puoi acquistare ad un prezzo scontatissimo.

Una delle sue specifiche tecniche più importanti è l'innovativo chip Google Tensor G4 che offre prestazioni eccellenti in ogni ambito, sia che si tratti di lavoro che di intrattenimento quotidiano. Inoltre vanta una batteria potentissima con un'autonomia di 24 ore e 7 anni di aggiornamenti della sicurezza così da garantire un'efficienza impeccabile nel tempo.

Allo stesso tempo, questo modello è dotato di un sistema con tripla fotocamera posteriore che permette di realizzare sia foto panoramiche che primi piani ravvicinati o selfie sempre impeccabili e dai colori intensi in qualsiasi condizione di luce esterna.

Inoltre, lo smartphone dispone di un enorme display Super Actua da 6,3 pollici grazie al quale potrai godere dei tuoi contenuti multimediali in maniera sempre immersiva e coinvolgente in qualsiasi luogo tu sia. Per finire, la memoria interna da 256 GB permette di conservare tutti i tuoi file più importanti nella massima sicurezza e rapidità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.