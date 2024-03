Festa del papà: PrivateVPN in super sconto dell'85%

La Festa del papà è l’occasione perfetta per dimostrare quanto tieni alla sicurezza online di tuo padre. Con PrivateVPN, non solo fai un regalo che conta, ma approfitti anche di un’offerta imperdibile. Continua a leggere per conoscere i dettagli.

Un regalo che vale: sicurezza e risparmio per la Festa del Papà

Siamo continuamente minacciati online, spesso senza accorgercene. PrivateVPN è essenziale come il pane in questa situazione, perché ci difende contro ogni pericolo.

Non è necessario essere dei guru della tecnologia per capire l’importanza di una navigazione sicura. E quale momento migliore come questo per regalare tranquillità?

Con la promozione attuale, puoi ottenere un abbonamento di 12 mesi con ben 24 mesi aggiuntivi, a soli 2,08 euro al mese. Stiamo parlando di uno sconto dell’85%! Ma perché scegliere PrivateVPN? Ecco i motivi:

Privacy garantita : con oltre 44.000 utenti soddisfatti dal 2008, PrivateVPN promette anonimato completo . Nessuna registrazione di dati sensibili, solo sicurezza.

: con oltre 44.000 utenti soddisfatti dal 2008, PrivateVPN promette . Nessuna registrazione di dati sensibili, solo sicurezza. Protezione Insuperabile : la crittografia AES-256 è il tuo scudo contro gli attacchi online. I tuoi dati personali? Blindati.

: la è il tuo scudo contro gli attacchi online. I tuoi dati personali? Blindati. Libertà globale : i server in 63 paesi ti danno il pass per guardare tutti i contenuti geobloccati.

: i ti danno il pass per guardare tutti i contenuti geobloccati. Connessioni a misura di famiglia : fino a 6 dispositivi collegabili simultaneamente. Tutti protetti, tutti felici.

: fino a 6 dispositivi collegabili simultaneamente. Tutti protetti, tutti felici. Supporto H24: il team di sviluppatori del provider sono sempre a disposizione per qualsiasi esigenza.

Se ancora non sei convinto, PrivateVPN offre una garanzia di rimborso totale entro 30 giorni dall’acquisto. La sicurezza di tuo padre è importante quanto quella di tutta la famiglia.

Scegli PrivateVPN per un regalo utile e significativo per la Festa del papà, e cogli l’occasione per risparmiare l’85% sull’abbonamento annuale, con 24 mesi extra inclusi. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.