Ferro da Stiro Verticale Rowenta SCONTATISSIMO: oggi è tuo a MENO DI 40 EURO

I tuoi vestiti saranno sempre impeccabili in un batter d'occhio grazie al Ferro da Stiro Verticale Rowenta Pure Pop! Oggi è disponibile su Amazon in offerta speciale a soli 39 euro con un mega sconto del 27%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa tua. Non aspettare oltre, la mega offerta è in scadenza!

Ferro da Stiro Verticale Rowenta Pure Pop: funzionalità e modalità di utilizzo

Con il Ferro da Stiro Verticale Rowenta Pure Pop, puoi igienizzare e stirare in un unico movimento. Il sistema reversibile permette di passare dal lato vellutato, perfetto per stirare ogni tipo di tessuto, a quello anti-pelucchi, per capi sempre come nuovi.

Grazie all'emissione continua di vapore di 20 g/min, Pure Pop garantisce risultati perfetti su tutti i tessuti, garantendo capi freschi e un’igiene perfetta.

Si caratterizza per il sistema reversibile che permette di passare comodamente da uno strumento all'altro. Nello specifico la spazzola anti-pelucchi permette di rimuovere pelucchi e capelli dai vestiti. Il lato vellutato, invece, è perfetto per stirare tutti i tipi di tessuti, senza il rischio di danneggiarli.

Pure Pop è ultra compatto, sottile e leggero e può essere portato ovunque: grazie alle sue misure ridotte puoi inserirlo facilmente in valigia così da avere indumenti sempre impeccabili anche in viaggio. In più, il tempo di riscaldamento di soli 15 secondi lo rende ideale per un uso frequente e per i ritocchi dell'ultimo minuto.

Il Ferro da Stiro Verticale Rowenta Pure Pop oggi è disponibile su Amazon in offerta speciale a soli 39 euro con un mega sconto del 27%. Non aspettare oltre, la mega offerta è in scadenza!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.