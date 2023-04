Feob mini power bank 5000mAm: GRANDE OFFERTA su Amazon a 13,65 Euro con coupon

Siamo abituati ormai a vivere in compagnia dei nostri dispositivi mobili, praticamente indispensabili nella vita di oggi, che sia per chiamate, per l'utilizzo di app, musica, internet e cos' via. Purtroppo le batterie degli smartphone tendono a scaricarsi sempre più spesso, e soprattutto con la durata standard che si accorcia man mano che il nostro dispositivo diventa più vecchio. Per questo diverse aziende si occupano della creazione delle power bank, e risolvere il problema. Una di queste è Feob, che oltre a dare una seconda vita alla ricarica, offre comodità e compattezza.

Ebbene, da oggi su Amazon potrete trovare la Mini power bank Feob da 5000mAh in offerta a solo 19,50€, che se applicherete il coupon taglierà un ulteriore 30% portando il prezzo a soli 13,65€.

Power bank mini Feob: ricarica tascabile

La power bank di cui vi parliamo presenta delle dimensioni veramente ridotte, tanto che può entrare senza alcuna difficoltà anche nelle borsette più piccole. La batteria è al polimero di litio, e potrete controllare lo status di ricarica presente grazie al display al led presente sulla parte frontale del prodotto.

Questa mini power bank Feob da 5000mAh ha una tensione di 5 volt, dispone della ricarica rapida, ed è compatibile con diversi modelli di iPhone. Il peso dell'articolo è incredibilmente ridotto, che corrisponde a soli 99 grammi. Il chip integrato di protezione inoltre, è in grado di proteggere il dispositivo da sovraccarico, surriscaldamento e cortocircuito. Nella scatola, oltre alla power bank, potrete trovare tutto ciò che vi serve per il corretto utilizzo, come il manuale di istruzioni e un cavo USB.

