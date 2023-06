Fedora Sericea e Sway potrebbe presto abbandonare completamente Xorg

Da diversi anni nel panorama delle distribuzioni Linux è in atto una transizione massiva al nuovo display server Wayland. Ovvero quel componente software che si interfaccia direttamente con i driver delle varie GPU (Graphics Processing Unit) e fa da base per l'elaborazione grafica di tutti gli elementi presenti all'interno degli ambienti grafici open source. Quasi tutte le distribuzioni più popolari e non propongono quindi Wayland come display server predefinito lasciando però installato anche il vecchio Xorg che entra in scena quando si tratta di gestire delle configurazioni hardware non compatibili. Tuttavia sembra che i tempi siano ormai maturi per pensionare completamente Xorg, almeno è quello che stanno ipotizzando i coder di due spinoff di Fedora Linux, ovvero: Fedora Sericea e Fedora Sway.

Fedora Sericea e Fedora Sway sono due immutable system. Si tratta per la precisione di piattaforme con cui realizzare istanze identiche tra loro che siano quindi replicabili su più terminali. In buona sostanza il root file system dei sistemi immutabili è perennemente impostato su sola lettura cosi da non poter essere modificato dai normali utenti e da garantire un ambiente di lavoro sicuro e robusto. Fedora Sericea e Fedora Sway hanno quindi un target di utenti molto specifico che difficilmente potrebbe sentire la mancanza di Xorg.

Tuttavia Fedora Sericea e Fedora Sway dipendono ancora da Xorg per qualche componente software come ad esempio il display manager SDDM X11. Questo elemento però è stato da poco aggiornato in modo tale da integrare la compatibilità a Wayland, ecco perché i coder delle due flavor stanno valutando, per il rilascio di Fedora 39, di realizzare delle major release "xorg-less" ovvero senza componenti che dipendono da Xorg e sopratutto senza i suoi pacchetti software installati e presenti all'interno del media d'installazione.

La proposta dei developer è al vaglio del FESCo (Fedora Engineering and Steering Committee ), ovvero l'organo che regola ed approva le innovazioni e le diverse modifiche da implementare in Fedora e nelle sue derivate ufficiali.