Fedora Onyx diventerà una Immutable Fedora Linux flavor ufficiale

Lo scorso aprile il team di Fedora Onyx, una derivata della più nota distribuzione Fedora Linux, ha fatto richiesta al FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), ovvero l'organo composto da alcuni membri del team di Fedora che si occupa di deliberare su varie questioni tecniche tra cui anche l'approvazione delle spinoff ufficiali, per diventare una Immutable Fedora Linux flavor ufficiale. In questi giorni il FESCo ha risposto positivamente a tale proposta, dunque a partire da Fedora 39, ovvero la futura stable release del progetto, Fedora Onyx diventerà un immutable system ufficialmente riconosciuto dal team Fedora.

Le distribuzioni immutabili sono in buona sostanza quei sistemi operativi con cui realizzare delle istanze praticamente identiche tra loro. Tali istante quindi sono replicabili su una vasta serie di computer. Il root file system di queste piattaforme è inoltre impostato in modalità "read-only" e dunque non può essere modificato dall'utente normale. Questa feature rende possibile approntare le medesime configurazioni anche su migliaia di PC e terminali diversi. Proprio grazie a tali elementi le distribuzioni immutabili vengono adottate molto spesso in diversi ambienti aziendali.

Fedora Onyx offre quindi un sistema del genere. Questa distribuzione immutabile viene equipaggiata con l'ambiente grafico open source Budgie. Tale desktop environment offre un bacino di strumenti, tool ed utility molto completi in modo tale da supportare agevolmente diverse tipologie di workflow degli utenti. Fedora Onyx è quindi complementare a Fedora Budgie, ovvero la nuova derivata ufficiale che ha debuttato proprio con la recente Fedora 38.

Fedora Onyx si andrà quindi ad aggiungere ad una già vasta serie di distribuzioni immutabili basati su Fedora. Sono infatti già disponibili diversi immutable system similari come ad esempio: Fedora Silverblue, Fedora Kinoite e Fedora Sericea. La versione stabile di Fedora 39 dovrebbe essere disponibile, salvo l'insorgere di imprevisti che potrebbero portare ad un dilatamento dei lavori di sviluppo, entro metà ottobre 2023. Ovviamente non è stata ancora annunciata una release date precisa.