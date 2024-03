Fedora Linux 40: rilasciata beta con GNOME 46 e KDE Plasma 6

Fedora Project ha annunciato il rilascio e la disponibilità generale per il download della versione beta del prossimo sistema operativo Fedora Linux 40. Alimentata dall'ultima e migliore serie di kernel Linux 6.8, Fedora Linux 40 Beta include l'ambiente desktop GNOME 46 recentemente rilasciato sull'edizione di punta Fedora Workstation, nonché l'ultimo ambiente desktop KDE Plasma 6 su Fedora KDE Spin. Quest’ultima ora viene fornito con Plasma Wayland come sessione predefinita. Il supporto per la sessione X11 è stato completamente rimosso da questa edizione, ma le app X11 continueranno a funzionare. Il resto delle edizioni Fedora Linux 40 viene fornito con sessioni X11 e Wayland (se supportate dall'ambiente desktop). Fedora Linux 40 include di default l'abilitazione del rilevamento dei conflitti di indirizzi IPv4 e stable-ssid. Quest’ultimo utile per assegnare singoli indirizzi MAC stabili alle connessioni Wi-Fi in NetworkManager. Infine, tale versione include il framework di apprendimento automatico open source PyTorch,

Fedora Linux 40: le principali novità dell’aggiornamento del sistema

Fedora Linux 40 modifica il comportamento DNF per non scaricare più gli elenchi di file per impostazione predefinita. Inoltre, sostituisce Zlib con Zlib-ng, minizip con minizip-ng, wget con wget2 e iotop con iotop-c, elimina Delta RPM e disabilita il supporto nella configurazione predefinita di DNF/DNF5. L’OS rimuoverà anche la libreria deprecata libuser e il pacchetto passwd. Quest’ultimo verrà invece fornito da shadow-utils, così come i pacchetti deprecati OpenSSL 1.1 e Python 3.7. Inoltre, è stata deprecata l'autenticazione NTLM come meccanismo SASL. Sotto il cofano, Fedora Linux 40 beta viene fornito con una toolchain GNU aggiornata. Questa è composta da GCC 14.0 (GNU Compiler Collection), GNU Binutils 2.41, GNU C Library 2.39 (Glibc), GDB 14.1 (GNU Debugger), Golang 1.22, LLVM 18, Boost 1.83, Ruby 3.3, Podman 5, PostgreSQL 16, PHP 8.3, Kubernetes 1.29 e IBus 1.5.30.

Il sistema operativo verrà fornito con una selezione di software predefinita aggiornata che include LibreOffice 24.2 e Mozilla Firefox 124. Cambiamenti notevoli nei Fedora Linux Spins ufficiali includono l'ultimo ambiente desktop Cinnamon 6.0 per Fedora Cinnamon Spin. Inoltre, Fedora IoT utilizza OSTree per fornire un sistema operativo adatto ai casi d'uso Edge e IoT. Per scoprire tutte le novità di questa versione è possibile consultare il changelog ufficiale. Il rilascio finale di Fedora Linux 40 è previsto per la fine di aprile o l'inizio di maggio 2024. Fino ad allora, è possibile scaricare la versione beta dal sito web ufficiale. Tuttavia, come ogni versione beta, bisogna tenere presente che potrebbe contenere bug irrisolti o funzionalità non completate.