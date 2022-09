Fedora 39: Si discute sulla transizione al nuovo DNF5

La versione stabile di Fedora 37 è attesa per la fine di ottobre. Tale release includerà diverse innovazioni interessanti che contribuiranno a migliorare la già ottima user experience della distribuzione. In Fedora 37 ad esempio verrà eseguito il passaggio ai pacchetti software RPM 4.18. Inoltre i mantainer del progetto hanno intenzione di implementare un un nuovo default compilation flag. Ed inoltre ci dovrebbero essere anche delle novità per GNOME Software ed il supporto a Flathub, lo store online dei programmi in formato Flatpak, e per il supporto alla nota board ARM low-cost Raspberry Pi 4.

Fedora 37 dunque sarà un'edizione della distribuzione veramente ricca di novità ed innovazioni. Tuttavia anche se ancora i lavori di sviluppo non sono ultimati i programmatori del progetto stanno discutendo sulle novità da inserire nelle future versioni stabili del sistema. Ad esempio in questi giorni all'interno della community di mantainer di Fedora si sta discutendo sulla transizione a DNF5.

DNF5 (Dandified Yum) è la quinta iterazione del noto gestore di pacchetti della distribuzione. Nello specifico DNF venne introdotto a partire da Fedora 18 e negli anni è stato costantemente aggiornato in modo tale da offrire prestazioni e funzionalità sempre più avanzate e complete.

Il passaggio a DNF5 dovrebbe avvenire durante il ciclo di sviluppo di Fedora 39. Tuttavia non c'è nulla di definitivo visto che per il momento la proposta deve ancora essere approvato dagli organi comunitari che regolano lo sviluppo della distribuzione.

Ecco nel dettaglio la proposta lanciata da alcuni mantainer e pubblicata sulla mailing list ufficiale del progetto:

"Il nuovo DNF5 fornirà un miglioramento significativo dell'esperienza utente e delle prestazioni. La sua implementazione rappresenta il successivo step per l'aggiornamento del Fedora Software Management stack. Senza tale transizione continueranno a coesistere diversi strumenti per la gestione degli applicativi basati su diverse librerie che hanno comportamenti diversi tra di loro e non dispongono di una cronologia delle modifiche comune. "

DNF5 dovrebbe offrire quindi una gestione più razionale dei pacchetti software oltre ovviamente a garantire migliori performance.