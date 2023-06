Fedora 39: in arrivo un nuovo installer Web-Based Installer

Nei giorni precedenti vi abbiamo parlato delle novità in arrivo sulla futura stable release di Fedora. I coder della distribuzione hanno infatti in programma di implementare una migliorare integrazione con systemd-boot cosi rendere più semplice per l'utente sfruttarlo come bootloader alternativo al classico GRUB2. Tale novità ovviamente deve ancora ricevere il via libera del FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), ovvero l'organo che regola e delibera sugli upgrade da inserire all'interno della distribuzione. Fedora 39 dunque si preannuncia un'edizione davvero interessante, ad esempio in questi giorni alcuni developer hanno parlato alla community di tester, maintainer e contributor della possibilità di rinnovare la UI (User Interface) di Anaconda, cioè l'installer del sistema operativo che accompagna l'utente durante la prima configurazione.

La nuova GUI Web-Based dell'installer ovviamente non richiede internet per poter essere utilizzata ma si basa appunto su una serie di linguaggi web e su paradigmi di programmazione similari. L'attuale interfaccia di Anaconda si porta sulle spalle diverse problematiche. Dipende ancora per certi aspetti dall'ormai vetusto display server Xorg, in special modo per la funzione di keyboard switching, inoltre permette l'accesso tramiate una connessione remota insicura, VNC, ed è tutt'oggi basata sulle librerie GTK3, che sono vicine al pensionamento. Quindi è del tutto normale che i coder di Fedora abbiano iniziato a valutare una transizione completa ad una soluzione più moderna.

La nuova web UI di Anaconda dovrebbe infatti godere di un'impostazione grafica più moderna e accattivante, oltretutto la sua riscrittura con le tecnologie web dovrebbe garantire un miglioramento prestazionale su diverse configurazioni hardware.Elemento che non potrà che fare piacere agli utenti di tale sistema operativo che si ritroveranno ad installare ex novo Fedora 39. Anche in questo caso il FESCo deve ancora esprimersi ma l'inclusone della nuova web UI sembra molto probabile visto che la sua implementazione dovrebbe comportare solo benefici senza malus o svantaggi di alcuna tipologia.