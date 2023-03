Fedora 38: ecco tutte le novità disponibili nella nuova beta

I developer del team Fedora, noto sistema Linux supportato anche da Red Hat, stanno continuando ad aggiornare il ramo di sviluppo della distribuzione. Infatti in queste settimane è stata rilasciata la nuova beta di Fedora 38 che implementa una serie di novità davvero interessanti. Quello che salta subito all'occhio su Fedora 38 beta è sicuramente la presenza del nuovissimo GNOME 44. Si tratta per la precisione della più recente release candidate ma presto dovrebbe essere disponibile la stable release.

In GNOME 44 è reperibile il supporto a Wireguard. Si tratta nello specifico di quel protocollo open source che permette agli utenti di implementare le strategie utilizzate sulle VPN (Virtual Private Network) cosi da poter improntare delle connessioni sicure punto-punto all'interno delle configurazione routed o bridged. Sostanzialmente questa nuova funzione di GNOME 44 consente di migliorare la sicurezza generale della connessione, elemento che oggi risulta essere di vitale importanza visto l'aumento smisurato degli attacchi informatici di varia tipologia.

GNOME 44 permette anche un concreto miglioramento delle Wayland session. Tale miglioria è stata raggiunta con l'inclusione del supporto al fractional scale protocol, ovvero quel protocollo che viene sfruttato concretamente per indicare al sistema il modo in cui eseguire il rendering preciso della UI (User Interface) dei programmi. Oltretutto i coder hanno anche sistemato il codice di XWayland, il layer di compatibilità per le applicazioni che funzionano solo con il vecchio display server Xorg, ripristinando la funzionalità di zero-copy fast path per le XWayland full-screen window, cioè la modalità fullscreen usata dai videogiochi.

Fedora 38 gode di un completo accesso alla libreria di software presente in Flathub. In passato infatti il team aveva optato per applicare dei filtri per le applicazioni proprietarie. Tuttavia il Fedora Engineering and Steering Committee ha stabilito che tale impostazione non è necessaria e che deve essere l'utente finale a scegliere se utilizzare queste soluzioni o meno.