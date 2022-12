Fedora 38: confermato l'arrivo delle nuove edizioni mobile

Durante le scorse settimane all'interno della communty della distribuzione Fedora si è molto discusso in merito alla creazione di una nuova edizione dedicata ai device mobile che includa Phosh, ovvero un Wayland compositor ottimizzato proprio per tale classe di dispositivi. Di recente il FESCo (Fedora Engineering and Steering Committee), l'ente che si occupa di gestire lo sviluppo e l'evoluzione della distribuzione, ha dato il via libera a tale novità. Dunque Fedora 38 beneficerà anche di una serie di file ISO con Phosh dedicati a quesi device ARM o x86_64 dotati di schermo touchscreen.

Nel dettaglio dovrebbe trattarsi di una edizione con una versione di GNOME Shell appositamente modificata. Inoltre la community sta anche valutando l'adozione di KDE Plasma Mobile ovvero la GUI (Graphical User Interface) di KDE dedicata ai tablet ed agli smartphone.

Al momento l'edizione mobile di Fedora viene sviluppata dal SIG (Fedora Special Interest Group). Tuttavia in seguito al via libera dei FESCo anche il resto del team dovrebbe poter collaborare allo sviluppo ed alla distribuzione delle Phosh image per architettura x86_64 e AArch64.

L'idea di realizzare delle immagini con Phosh arriva proprio dal SIG. Secondo questo gruppo di mantainer fornire dei media d'installazione di Fedora ideati per i dispositivi mobile renderà più semplice per gli utenti installare la distribuzione ed utilizzarla su di essi. Questo elemento permetterà quindi di diffondere maggiormente Fedora. Inoltre darà maggiore visibilità alle diverse interfacce mobile open source come KDE Plasma Mobile.

La stable release di Fedora 38 dovrebbe essere disponibile nella primavera del 2023. Oltre alle Phosh image sono previste diverse altre novità per tale edizione, come ad esempio la migrazione al nuovo gestore di pacchetti MicroDNF, che dovrebbe dare accesso a dei notevoli miglioramenti prestazionali. Inoltre MicroDNF dispone di un nuovo sistema di reporting e del supporto completo alla Bash completion oltre ad una innovativa transaction table.