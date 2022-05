Fedora 37: il supporto ai legacy BIOS sarà mantenuto

Il team di coder Fedora ha deciso di non deprecare il codice inerente ai legacy BIOS (Basic Input-Output System), mantenendo dunque il supporto anche alle configurazioni hardware più datate. Nelle scorse settimane vi avevamo descritto nel dettaglio tutte le possibilità novità che potrebbero essere implementate in Fedora 37, ovvero la futura stable release del progetto. Gli sviluppatori infatti hanno in programma diverse innovazioni di rilievo. Il mese scorso alcuni mantainer avevano proposto di eliminare completamente il supporto ai legacy BIOS a partire da Fedora 37, cosi da snellire il carico di lavoro dei developer e focalizzarsi su altre parti del codice della distribuzione. Tuttavia, in seguito ad un'accesa discussione nella mailing list ufficiale tra i vari contributori, alla fine è stato preferito un approccio più "conservativo", rimandando questa scelta alle versioni future.

Il BIOS è quel componente software che nei PC di qualche anno fa veniva eseguito dopo l'accensione del computer e si occupava in buona sostanza di amministrare i processi di boot del sistema operativo e di rendere accessibili e configurabili le varie periferiche hardware connesse al computer. Sostanzialmente dal 2010 il BIOS è stato progressivamente sostituito da una sua controparte più evoluta e avanzata chiamata UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) che oggi è lo standard per tutti i dispositivi disponibili sul mercato.

Quindi l'idea di cancellare il supporto ai legacy BIOS non arriva a caso, infatti il codice che consente l'integrazione con questo software viene sfruttato sempre da meno utenti e più passa il tempo più diventerà superfluo mantenerlo. Ecco perché vari mantainer della distribuzione si erano mostrati a favore del suo completo abbandono.

La decisione finale sulla questione è stata presa dal FESCo (Fedora Engineering Steering Committee), la board eletta dal team di coder che svolge i compiti di leadership del progetto coordinandosi con Red Hat, ovvero l'azienda che supporta attivamente lo sviluppo della distribuzione. È infatti compito del FESCo gestire i processi di implementazione delle nuove feature, dunque quando si è trattato di decidere in merito al supporto al legacy BIOS la commissione ha deciso di mantenere tale codice anche in Fedora 37.