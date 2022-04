Fedora 37: continuano la discussioni sul supporto ai legacy BIOS

In questi giorni la community di sviluppatori di Fedora sta continuano a discutere sulla possibilità di dismettere completamente il supporto ai legacy BIOS (Basic Input-Output System). Ovvero quel software che nei PC di qualche anno fa veniva eseguito dopo l'accensione del computer e si occupava in buona sostanza di gestire i processi di boot del sistema operativo e di rendere accessibili e configurabili le varie componenti hardware connesse al computer. Sostanzialmente dal 2010 il BIOS è stato via via sostituito da una sua versione notevolmente più evoluta e avanzata conosciuta come UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) che è ormai lo standard per tutti i principali dispositivi disponibili sul mercato.

La proposta di deprecare il supporto ai legacy BIOS non è quindi campata per aria, il codice che gestisce l'integrazione con questo software infatti viene utilizzato sempre da meno utenti e dunque più passa il tempo più diventerà superfluo continuare a mantenerlo. Ecco perché diversi mantainer della distribuzione si sono dimostrati a favore del suo completo abbandono.

Tuttavia sembra che tale discussione all'interno della mailing list ufficiale del progetto stia spaccando in due il team di coder Fedora. Infatti molti developer si dicono contrari a questa scelta, secondo il loro parere infatti deprecare i legacy BIOS sarebbe sbagliato perché costringerebbe molti utenti a doversi cercare una nuova distribuzione. Inoltre il mantenimento del codice in questione sarebbe una responsabilità molto importante, visto che consente anche a chi possiede configurazioni hardware datate di continuare ad avere un PC perfettamente funzionante con Fedora.

Con tutta probabilità dunque il supporto ai vecchi BIOS non scomparirà del tutto in Fedora 37 ma verrà affidato ad una task force di developer dedicata definita come SIG (Special Interest Group) che si occuperò appunto del suo mantenimento nei prossimi anni. Il SIG quindi provvederà ad eseguire tutti i test e le operazioni di debug del caso mentre il resto del team della distribuzione sarà libero di occuparsi di altre questioni.