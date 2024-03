FC24 ad un PREZZO SHOCK su Amazon: offerta storica!

FC24 è il nuovo capitolo della seri di FIFA che, da quest'anno, ha cambiato nome e titolo e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 35% in occasione della Festa delle Offerte di Primavera per un prezzo finale di soli 24,98€.

FC24 è un gioco che segna un enorme passo avanti nel realismo dei titoli calcistici grazie alla sua tecnologia innovativa chiamata HyperMotionV. Questa tecnologia rivoluzionaria cattura il ritmo e la fluidità del calcio reale utilizzando dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite di tornei di alto livello, tra cui la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga EA Sports.

Gli stili di gioco ottimizzati tramite i dati di Opta offrono una dimensione straordinaria agli atleti, andando oltre le valutazioni totali per dare vita alle abilità sul campo che caratterizzano i veri giocatori. Il motore Frostbite migliorato propone un'esperienza di gioco ottimale, con modelli di giocatore SAPIEN realistici e dettagli come le pieghe delle divise quando superano un difensore, rendendo ogni momento di EA Sports FC 24 incredibilmente vicino al calcio reale.

Dall'ambiente del campo da gioco alla telecronaca, l'esperienza di gioco in FC24 è autentica grazie a funzionalità che garantiscono un'esperienza televisiva sempre coinvolgente. In Ultimate Team, puoi creare la tua rosa dei sogni, competendo con giocatori e calciatrici del presente e del passato.

Inoltre, ci sono modi per personalizzare il tuo club dentro e fuori dal campo, offrendoti un'esperienza unica e personalizzata. Scendi in campo come giocatore o siedi in panchina come tecnico e scrivi la tua storia calcistica nella Carriera giocatore o tecnico di EA Sports FC 24

