FC 24 per PS5 al MINIMO STORICO su Amazon (39,90€, anche in 5 rate)

Il videogioco FC 24 per PS5 di EA SPORTS, nella versione Standard Edition, è in offerta su Amazon a 39,90 euro, il nuovo minimo storico. La promozione odierna consente inoltre di completare l'acquisto anche in 5 rate a interessi zero da 7,98 euro al mese.

La tecnologia HyperMotion V, l'ottimizzazione degli stili di gioco tramite i dati di Opta e la modalità Ultimate Team sono tra i principali punti di forza del nuovo EA Sports FC 24 per PS5. Nonostante abbia perso la dicitura FIFA, il nuovo capitolo si conferma tra i migliori titoli di calcio per console disponibili oggi sul mercato.

FC 24 per PS5 al prezzo più basso di sempre su Amazon

Una delle novità più interessanti di FC 24 è HyperMotionV, una tecnologia che consente di portare il videogioco di calcio più famoso al mondo a un altro livello in termini di realismo di gioco. E se si pensa a quello raggiunto dalla precedente generazione, dà bene l'idea di quanto possa essere realistico nella sua nuova veste.

I miglioramenti agli stili di gioco e alle abilità dei vari giocatori arrivano anche dall'utilizzo dei dati di Opta. Da segnalare anche la modalità Ultimate Team, grazie alla quale i giocatori hanno l'opportunità di aggiungere alla propria squadra dei sogni giocatori e calciatrici sia del presente che del passato, per una personalizzazione ancora più profonda rispetto alla precedente generazione.

EA Sports FC 24, nella versione Standard Edition per PS5, è in offerta a soli 39,90 euro su amazon.it, il suo nuovo minimo storico. Venduto e spedito da Amazon, gli utenti possono approfittare anche del pagamento in 5 rate senza interessi a partire da 7,98 euro al mese.

