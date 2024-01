FC 24 per Nintendo Switch ad un PREZZO SCONTATISSIMO: Follia su Amazon

EA Sports FC 24 segna una nuova era nel mondo del calcio virtuale, offrendo un'esperienza incredibilmente autentica. Con oltre 19.000 giocatori con licenza piena, oltre 700 squadre e oltre 30 campionati, questo titolo si presenta come il gioco più bello e completo mai creato nel panorama videoludico calcistico.

La modalità Ultimate Team si evolve ulteriormente con le nuove Evoluzioni di Ultimate Team, permettendo ai giocatori di migliorare le proprie squadre e far crescere nuove leggende all'interno del proprio club. L'innovazione si estende anche alla possibilità di accogliere in campo le calciatrici, offrendo la libertà di creare un undici da sogno.

La modalità Carriera tecnico e giocatore consente ai giocatori di scrivere la propria storia nel mondo del calcio virtuale. La possibilità di scendere in campo con gli amici in Club e VOLTA FOOTBALL, sfruttando le funzionalità cross-play, amplifica l'esperienza sociale del gioco.

FC 24 introduce anche una completa esperienza di Ultimate Team su Nintendo Switch, portando l'innovazione e l'emozione di questa modalità su questa piattaforma. Gli appassionati possono mettere alla prova le proprie abilità in modalità come Rivals, Squad Battles e Champions, completando obiettivi e sfidandosi in amichevoli per una varietà di sfide sempre nuove.

Oggi, su Amazon, è tempo di fare grandi affari e uno di questi è FC 24 per Nintendo Switch scontato del 27% e venduto al prezzo finale di 43,89€.