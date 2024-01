FC 24 per console Xbox SCONTATISSIMO su Amazon (31%)

In FC 24 l'HyperMotionV è la rivoluzionaria tecnologia di gioco che segna un notevole salto in avanti nel realismo calcistico. Questa innovativa tecnologia cattura il ritmo e la fluidità del calcio reale, utilizzando dati volumetrici provenienti da oltre 180 partite di alto livello, inclusi tornei prestigiosi come la UEFA Champions League maschile e femminile, la Premier League e LaLiga EA SPORTS.

Grazie all'ottimizzazione tramite i dati di Opta, gli stili di gioco nei giocatori vanno oltre le valutazioni totali, dando vita alle abilità sul campo che li rendono veri campioni.

Dal realismo dei modelli di giocatore SAPIEN alle pieghe delle divise quando superano un difensore, il motore Frostbite migliorato offre un'esperienza di gioco straordinaria, con un livello di dettaglio senza precedenti. Dall'ambiente del pubblico alla telecronaca, l'esperienza di gioco è autentica, grazie a funzionalità che ricreano un'atmosfera televisiva sempre ottimale.

Puoi creare la squadra dei tuoi sogni e competere in Ultimate Team, con un vasto assortimento di giocatori e calciatrici del presente e del passato da aggiungere alla tua rosa. Hai la libertà di scegliere il tuo percorso: immergiti in campo come giocatore o siediti in panchina come tecnico, scrivendo la tua storia calcistica attraverso le coinvolgenti modalità Carriera giocatore o tecnico.

Su Amazon, oggi, FC 24 viene messo in sconto del 31% per un costo finale d'acquisto di 54,99€. Approfittane subito!