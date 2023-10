FC 24 ad un PREZZO ASSURDO con questa OFFERTA su Amazon

EA SPORTS FC 24 segna l'inizio di una nuova era nel mondo del calcio virtuale, offrendo una straordinaria esperienza calcistica ricca di innovazione e autenticità. Questo gioco accoglie oltre 19.000 giocatori con licenza completa, più di 700 squadre e oltre 30 campionati ufficiali. Una delle caratteristiche distintive di EA SPORTS FC 24 è la modalità Ultimate Team, che presenta le nuove Evoluzioni, consentendo ai giocatori di migliorare i propri atleti e creare leggende nel loro club. Inoltre, questa edizione introduce una dimensione inclusiva, accogliendo le calciatrici, consentendo di formare il tuo undici da sogno sia con uomini che con donne.

La tua storia calcistica può prendere vita nella modalità Carriera, sia come allenatore che come giocatore, offrendo profondità e sfide appassionanti. E con le funzionalità cross-play, puoi scendere in campo con i tuoi amici in modalità Club e VOLTA FOOTBALL Anche i possessori di Nintendo Switch avranno l'opportunità di vivere l'esperienza di Ultimate Team, Inoltre, potrai mettere alla prova le tue abilità in Rivals, partecipare a sfide offline in Squad Battles, competere contro i migliori in Champions e raggiungere obiettivi personali nelle Amichevoli.

Ribadiamo, dunque, quella che è l'offerta in questione. Amazon mette in sconto EA Sports FC 24, nella sua versione per Nintendo Switch, al 17% per un prezzo d'acquisto finale di 49,99€. Approfittane subito!