Fatture in Cloud: scegli la facilità e la velocità per la tua azienda

Con l'avvento della digitalizzazione, l'efficienza nei processi aziendali è fondamentale. La collaborazione tra Logical Soft, MadBit e TeamSystem ha dato vita a una soluzione integrata che rivoluziona la gestione delle attività professionali.

La nuova piattaforma, nata dalla sinergia di SCHEDULOG COMPENSI e Fatture in Cloud, offre un modo rapido e agevole per gestire parcelle, preventivi, contratti, fatture, acquisti, prima nota, analisi dell'andamento, e altro ancora.

Integrare COMPENSI e Fatture in Cloud per semplificare il tuo lavoro

Grazie a questa integrazione, puoi gestire ogni aspetto della tua attività con pochi clic. Fatture di ogni tipo, inclusi bonus e Superbonus, diventano semplici e veloci da elaborare, comprese quelle elettroniche.

La piattaforma offre funzionalità aggiuntive come il POS digitale integrato, garantendo la conformità normativa. Con la disponibilità su piattaforme Android e iOS, puoi accedere facilmente ai documenti da smartphone, tablet, iPhone e iPad.

La piattaforma consente un'analisi approfondita del fatturato, dei costi, dell'utile e delle stime di tassazione. Grazie a COMPENSI, puoi trasmettere facilmente i dati a Fatture in Cloud per generare proformas e fatture in modo istantaneo.

La connessione tra le due piattaforme richiede solo le credenziali di Fatture in Cloud, mentre il resto è gestito in modo impeccabile dalla Cloud di Logical Soft.

Con la prima nota di Fatture in Cloud, puoi tracciare ogni movimento, incluso il POS digitale per accettare pagamenti con carta.

La piattaforma permette anche l'emissione di ordini di bonifico direttamente, semplificando il processo senza accedere al remote banking.

Grazie allo scadenzario online, hai il controllo completo sulle fatture non ancora saldate, gli F24 da pagare e le scadenze personalizzate, consentendo l'invio automatico di solleciti.

Inoltre, la gestione automatica delle RiBa e le notifiche di pagamento completano un pacchetto di strumenti che si adatta perfettamente alle esigenze delle aziende moderne, offrendo facilità e velocità senza precedenti.

