Fatturazione Elettronica: prova il servizio di Aruba da 1 €/mese

Per accedere, con semplicità e senza limitazioni, alla fatturazione elettronica basta utilizzare il servizio giusto. La soluzione più completa, anche grazie alla possibilità di personalizzazione con vari moduli aggiuntivi, è rappresentata dal servizio Fatturazione Elettronica di Aruba, ora accessibile, in via promozionale, al costo di 1 euro + IVA al mese per 3 mesi (poi 29,90 euro + IVA all'anno, senza vincoli). Per iniziare subito a provare il servizio basta visitare il sito ufficiale di Aruba, tramite il box qui di sotto.

Fatturazione Elettronica con Aruba: ecco perché sceglierla

Il servizio Fatturazione Elettronica che Aruba mette a disposizione di professionisti e aziende ha tutte le caratteristiche per andare a soddisfare, in modo completo, le esigenze di ogni tipologia di utente. Tale servizio consente, infatti, una gestione completa della fatturazione elettronica, permettendo di inviare fatture con grande semplicità.

C'è anche la possibilità di personalizzare il servizio aggiungendo alcuni moduli extra vanno a integrare la fatturazione elettronica con altri servizi. I moduli in questione sono Documenti, Incassi e pagamenti, Ordini elettronici, Multi-utente, Woocommerce e Delega commercialista.

Con questi moduli è possibile gestire l'intero ciclo di vendita, realizzando anche preventivi, documenti di trasporto e altro ancora tramite il software di Aruba, oppure collegare il proprio e-commerce o anche attivare l'utilizzo per più utenti, utile nelle aziende in cui i sistemi di fatturazione sono gestiti da più persone.

Da notare, inoltre, che Fatturazione Elettronica di Aruba permette di importare i dati da un altro servizio di fatturazione elettronica. Si tratta di un dettaglio da non sottovalutare per chi già utilizza la fatturazione elettronica ma non è soddisfatto dal servizio in uso.

Per iniziare a usare Fatturazione Elettronica di Aruba è possibile seguire il link qui di sotto. Il servizio costa 1 euro + IVA al mese per 3 mesi. Successivamente, il costo è di 29,90 euro + IVA all'anno oltre ai moduli opzioni che potranno essere aggiuntivi al servizio base.

