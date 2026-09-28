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Fatturazione Elettronica di Aruba in promozione a 1 euro per 3 mesi

Ideale sia per i freelance in regime forfettario sia per le aziende che desiderano un gestionale completo ed efficiente.
Fatturazione Elettronica di Aruba in promozione a 1 euro per 3 mesi
Ideale sia per i freelance in regime forfettario sia per le aziende che desiderano un gestionale completo ed efficiente.
Federico Pisanu
Pubblicato il 28 set 2026
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La Fatturazione Elettronica di Aruba è il servizio che permette di creare e inviare tutte le fatture che si vogliono al miglior prezzo del mercato. Al momento è in offerta a 1 euro + IVA per tre mesi, al rinnovo il costo passa a 29,90 euro + IVA all’anno.

Si tratta di un servizio web che si adatta alle esigenze di tutti, dai professionisti in regime forfettario alle aziende, ponendosi come un punto di riferimento sia per chi ha la necessità di un servizio semplice e conveniente per l’emissione di fatture, sia per chi ambisce ad un gestionale completo.

Pagina offerta Aruba Fatturazione Elettronica

fatturazione elettronica aruba offerta

Un’altra delle sue caratteristiche peculiari è il fatto che sia un servizio web modulare. Volendo, infatti, è possibile aggiungere mano a mano moduli aggiuntivi, tra cui il modulo Documenti, il modulo Ordini Elettronici, il modulo WooCommerce, il modulo Incassi e Pagamenti, la funzionalità di Delega al commercialista e l’opzione Multiutente.

Oltre 1 milione di partite IVA hanno scelto Fatturazione Elettronica di Aruba, con un tasso di soddisfazione pari al 98% dei clienti (dato ricavato da un sondaggio effettuato su più di 75.000 clienti che utilizzano regolarmente il servizio).

Se si ha già un software con cui si gestiscono le proprie fatture, Aruba mette a disposizione la funzione “Importazione massiva” che riguarda non soltanto le fatture, ma anche ricevute, fornitori e anagrafiche clienti. In questo modo il passaggio al servizio avviene senza difficoltà di sorta.

Volendo, infine, è possibile provare gratuitamente le varie funzionalità di Fatturazione Elettronica di Aruba tramite la demo messa a disposizione sulla pagina dedicata del sito ufficiale.

Pagina offerta Aruba Fatturazione Elettronica

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