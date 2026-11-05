Fatturazione Elettronica di Aruba in offerta a 1€ per 3 mesi

Il servizio Fatturazione Elettronica di Aruba è in offerta a 1€ + IVA per 3 mesi, con rinnovo fissato a 29,90 euro + IVA all’anno. Al di là del prezzo concorrenziale, offre tutta una serie di strumenti aggiuntivi rispetto alla creazione, invio e conservazione di fatture che lo rendono un gestionale completo.

Ecco perché si parla di servizio web modulare, che riesce ad adattarsi alle esigenze da una parte delle aziende e dall’altra dei professionisti che operano in regime forfettario. Inoltre è accessibile ovunque, sia da browser web che da smartphone, grazie alla comoda app utilizzabile sui dispositivi mobili.

Sono diversi i moduli aggiuntivi per il servizio messo a disposizione da Aruba. Uno dei più importanti è il modulo Documenti, tramite cui i professionisti riescono a gestire preventivi, ordini, documenti di trasporto e fatture proforma direttamente da un unico pannello.

C’è poi il modulo Incassi e pagamenti, un vero e proprio gestionale completo. Tra le altre cose, infatti, include la gestione dei corrispettivi, i solleciti di pagamento automatici, i report per monitorare il proprio business, la riconciliazione bancaria, i movimenti di cassa e perfino lo scadenzario.

Un’altra funzione utile è Supervisore360, grazie a cui è possibile delegare il commercialista ad operare a seconda dei permessi concessi.

Oltre 1 milione di partite IVA hanno scelto di passare a Fatturazione Elettronica di Aruba, con il 98% dei clienti che conferma la sua soddisfazione per il servizio. Numeri importanti, che testimoniano la bontà del servizio tanto per i freelancer quanto per gli imprenditori di successo con la loro azienda.

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