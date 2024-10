Gestire con semplicità fatture, incassi e pagamenti, grazie al conto aziendale Tot

Oltre il semplice conto aziendale. È quello che propone Tot, piattaforma per la gestione finanziaria e amministrativa e delle imprese, grazie ad una soluzione a canone fisso e all-inclusive.

Nello specifico, i clienti Tot hanno a disposizione un conto aziendale online con tutti gli strumenti di pagamento principali, tra cui bonifici istantanei online, F24, PagoPA e Ri.BA., senza costi di commissione. In più, al momento dell'apertura del conto, è inclusa una carta Visa Business, utilizzabile in tutto il mondo per qualunque tipo di spesa.

E per rendere la gestione delle spese ancora più flessibile, Tot consente di richiedere tutte le carte aziendali di cui si ha bisogno. Si tratta di carte di debito, che possono essere richieste dai titolari del conto aziendale sia in formato fisico che virtuale.

A tutto questo si aggiungono funzionalità per la gestione amministrativa di qualunque attività, tra cui la riconciliazione automatica delle fatture e l'esportazione del file excel per la prima nota. Ed è proprio su questo aspetto che ci concentreremo nel nostro approfondimento odierno dedicato alla piattaforma Tot.

Come Tot semplifica la gestione amministrativa

Uno degli elementi che più caratterizza Tot è la gestione amministrativa semplificata per qualunque tipo di azienda. Come accennato nell'introduzione, Tot include funzionalità aggiuntive per gestire in maniera più semplice la parte amministrativa di un'impresa, dalla riconciliazione automatica delle fatture all'export del file excel per la prima nota.

Entriamo ora più nel dettaglio su cosa significhi questo per un titolare del conto aziendale online Tot.

Integrazione del conto con il Cassetto Fiscale online

Grazie all'integrazione con il Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate, Tot permette ai suoi clienti di accedere a tutta una serie di funzioni in grado di semplificare enormemente la gestione amministrativa e delle fatture, andando direttamente alla fonte dei dati e indipendentemente da quale software di fatturazione elettronica si utilizzi.

In particolare è possibile organizzare, monitorare e gestire tutte le fatture direttamente all’interno del conto. Oltre a questo, sono disponibili funzioni particolarmente importanti come la riconciliazione automatica delle fatture e l’esportazione del file excel per la prima nota da inviare al commercialista. Compiti che solitamente rubano moltissimo tempo agli imprenditori e in cui è facile commettere degli errori.

Una volta che i pagamenti sono stati associati alle fatture, grazie alla riconciliazione automatica, l’aggiornamento sarà automatico. A tal proposito, è da segnalare una funzione interessante, ovvero quella del paga fatture con un click: con Tot si può pagare direttamente una fattura ricevuta con bonifico (anche istantaneo), senza mai uscire dal conto. Una volta pagata, lo stato di questa si aggiornerà automaticamente in “pagata”.

Delegare senza rinunciare al controllo

E a proposito di gestione delle fatture e commercialista, i titolari di un conto Tot, oltre alle deleghe I24, possono anche decidere di dare l’accesso al conto al proprio commercialista o ai propri collaboratori, per farsi aiutare nella gestione finanziaria e amministrativa dell'attività.

Per ogni utenza aggiuntiva è poi possibile stabilire il livello di accesso: si può scegliere se permettere la visualizzazione dei movimenti del conto ed effettuare le funzioni di amministrazione menzionate prima, oppure, consentire anche di predisporre i pagamenti, che poi il titolare deve controllare e approvare affinché vengano eseguiti.

I piani Tot

Tre i piani Tot disponibili: Essentials, Plus e Premium, con prezzi a partire da 7 euro al mese + Iva. Le funzionalità incluse in tutti i piani sono le carte aziendali di credito e di debito, la gestione amministrativa e contabile, i pagamenti F24 online facili e immediati, i bonifici SEPA, pagoPA, RiBa e SDD, nonché la garanzia sui depositi fino a 100.000 euro. Maggiori informazioni al riguardo sulla pagina dedicata del conto aziendale Tot.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.