Fastweb Casa: scopri la FIBRA premiata da nPerf

Fastweb Casa è l'offerta dedicata per chi necessita di avere una connessione veloce senza limiti ad un prezzo relativamente contenuto. Il provider in questione è stato recentemente premiato da nPerf per offrire la rete fissa con migliore velocità in download ed upload del nostro Paese. Inoltre, il gestore controllato da Swisscom ha un punteggio Truspilot di 4 stelle su 5.

Vediamo ora insieme tutti i dettagli di quest'offerta, in sconto se attivi oppure possiedi già una SIM Fastweb.

Fastweb Casa: la promo in Fibra

Fibra ultraveloce : connessione disponibile alla massima velocità disponibile a seconda della copertura. Il gestore oltre alla sua FTTH eroga servizi in FTTC , ADSL o in Ultra FWA . La velocità massima stimata è pari a 2,5 Gigabit/s in download e fino a 300 Mbit/s in upload , raggiungibile in FTTH .

: connessione disponibile alla massima velocità disponibile a seconda della copertura. Il gestore oltre alla sua FTTH eroga servizi in , o in . La velocità massima stimata è pari a in download e fino a in , raggiungibile in . Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali: opzione gratuita disponibile in esclusiva ONLINE.

verso fissi e mobili nazionali: opzione gratuita disponibile in esclusiva ONLINE. Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa : oltre a queste feature hai anche integrata una protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware, ransomware ed un potente Parental Control configurabile in completa autonomia.

con e : oltre a queste feature hai anche integrata una protezione da virus, malware, phishing, spyware, adware, ransomware ed un potente Parental Control configurabile in completa autonomia. Attivazione linea : il contributo di attivazione iniziale è pari a 24€, già incluso nel canone della promozione.

: il contributo di attivazione iniziale è pari a 24€, già incluso nel canone della promozione. Assicurazione Assistenza Casa o Assistenza Pet di Quixa: Fastweb ti include una polizza per la Casa o per il tuo animale domestico inclusa per 12 mesi e che si rinnova di anno in anno. In fase di acquisto puoi scegliere quale prodotto assicurativo richiedere.

o di Quixa: Fastweb ti include una polizza per la Casa o per il tuo animale domestico inclusa per 12 mesi e che si rinnova di anno in anno. In fase di acquisto puoi scegliere quale prodotto assicurativo richiedere. Corsi Fastweb Digital Academy: sono dei webinar gratuiti messi a disposizione dall'operatore che ti permettono di assumere delle competenze digitali utili per il mondo del lavoro.

Il prezzo richiesto ogni mese è pari a 29,95 euro. In alternativa, attivando Fastweb Mobile Full, il canone si abbassa a 24,95 euro al mese.

