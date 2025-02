Fastfetch 2.36 migliora il rilevamento di CPU e GPU

Fastfetch, popolare strumento amato dagli appassionati di Linux per mostrare un riepilogo elegante delle informazioni di sistema direttamente nel terminale, è stato recentemente aggiornato alla versione 2.36. Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno dei più promettenti successori di Neofetch, ormai non più mantenuto. Per quanto riguarda le correzioni di bug, Fastfetch 2.36 ora elimina una barra iniziale per le shell di login su OpenBSD per evitare problemi imprevisti. Inoltre, dà priorità al nome SoC rispetto al nome CPU su Linux e tanto altro.

Fastfetch 2.36: le altre novità introdotte con l’aggiornamento

Per quanto riguarda le nuove funzionalità, gli sviluppatori si sono concentrati sui miglioramenti per più piattaforme. Il rilevamento del suono potenzia NetBSD utilizzando l'API del kernel. Inoltre, OpenBSD può ora attingere a sndio per identificare il suo server audio. Anche il sistema operativo Haiku ottiene un'implementazione minima ma significativa. Su macOS, questo aggiornamento aggiunge la possibilità di rilevare le temperature di CPU e GPU per i sistemi M4x e utilizza il valore consigliato MaxWorkingSetSize come dimensione totale della memoria GPU per migliorare i report hardware. Il branding non è stato trascurato in questa release. Alla luce di ciò, Fastfetch aggiorna il vecchio logo di Arch Linux, include nuovi loghi per Nexa Linux e filotimo e rifinisce alcuni nomi di distribuzione per tenere il passo con gli attuali sforzi di branding.

Inoltre, gli utenti Linux possono ora beneficiare del rilevamento della dimensione della memoria video (VMEM) per le vecchie schede Nvidia. Lo stesso vale per il supporto per il conteggio dei core fisici e dei pacchetti CPU sulle architetture LoongArch e per il riconoscimento del nome del modello di CPU per le macchine s390x. Inoltre, lo strumento è in grado di identificare ancora più varianti di Armbian. Oltre a questi miglioramenti tecnici, Fastfetch ha introdotto una nuova sintassi ({$ENV_VAR}) che permette di incorporare direttamente le variabili d’ambiente nei formati personalizzati. Questa novità offre un modo semplice per integrare dati di terze parti nell’output di Fastfetch.

Infine, gli utenti del terminale Tilix su Linux potrebbero anche apprezzare un rilevamento della versione più veloce. Si tratta di un piccolo miglioramento delle prestazioni che si aggiunge all'esperienza utente complessiva. Per maggiori informazioni, vedere il changelog. Lo strumento è incluso nei repository della maggior parte delle distribuzioni Linux. Per iniziare, cercare "fastfetch" utilizzando il gestore dei pacchetti e installarlo.