Fantastiche cuffie Bluetooth a PREZZO RIDICOLO su Amazon

Vuoi un paio di cuffie eccezionali scontate del 58%? Perfetto allora non devi fare altro che acquistarle adesso su Amazon. Quello che abbiamo scovato per te è un prodotto assolutamente pazzesco oltre che super economico. Le auricolari wireless grazie allo sconto al limite della follia ti verranno a costare solamente 20 euro.

Costavano 50 euro ma grazie allo sconto esclusivo di Amazon le paghi molto meno della metà e in questo modo risparmi ben 30 euro.

Cuffie Bluetooth ottimi e adesso anche super economici

Questi fantastici auricolari adottano il più recente chipset Bluetooth V5.3 e la tecnologia wireless, che offre un consumo energetico bassissimo e una trasmissione stabile. Aprendo il coperchio della custodia di ricarica questi verranno accoppiate automaticamente. Ampia compatibilità con iPhone o prodotti Android o Windows, con iPad, computer, tablet oltre che ovviamente smartphone.

Grazie ai 4 microfoni di cui sono dotati avrai chiamate super chiare nell'audio. La tecnologia di cancellazione del rumore ambientale a 4 microfoni ti consentono di sentire chiaramente la voce durante le telefonate, le video chat anche se ti trovi negli ambienti più rumorosi.

Le cuffie in ear possono durare 7-8 ore di riproduzione con una sola carica. Praticamente si possono indossare tutto il giorno senza ricaricarle. Ma non finisce qui perché la custodia offre altre 40 ore di energia aggiuntiva. Inoltre per ricaricare completamente la custodia ricaricabile bastano 1,5 ore tramite il cavo USB-C a ricarica rapida che ricevi in dotazione.

Dotate poi di un utilissimo display a LED che ti mostra in modo evidente la carica residua della batteria della custodia e degli auricolari. Quando la custodia è in carica, la luce LED inizia a lampeggiare da 1 a 100, mentre lo stato di carica degli auricolari è indicato dalla barra LED che sale e scende e si affievolisce quando gli auricolari sono completamente carichi.

Disponi infine del controllo touch, durante l'utilizzo è possibile toccare uno dei due auricolari per controllare il telefono. Come ad esempio la regolazione del volume, le chiamate, l'assistente vocale e altro.

Prendile adesso ad un prezzo piccolissimo.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.