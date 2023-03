Fake ChatGPT sfruttato per attacchi phishing: cosa sta succedendo?

Secondo quanto scoperto da Bitdefender, nota suite di sicurezza informatica, si sta diffondendo in rete un nuovo tipo di attacco phishing.

Questa nuova campagna sembra sfruttare la notorietà di ChatGPT per raccogliere denaro e dati sensibili dalle ignare vittime.

A livello pratico i criminali informatici agiscono attraverso l'invio di email. L'utente viene tentato attraverso allettanti opportunità finanziarie attraverso un sistema che sfrutta il famoso chatbot ChatGPT.

Una volta che l'utente giunge sul sito, allo stesso viene chiesta un'iscrizione e un investimento minimo di 250 euro per avviare il sistema che porterebbe a fantomatici guadagni.

Inutile dire che, solo una volta ottenute informazioni sensibili e ricevuto il denaro, la vittima si accorge della truffa.

Attacchi phishing attraverso un fake di ChatGPT: come evitare rischi

Nonostante Bitdefender non abbia registrato ancora casi simili nel contesto italiano, attacchi di questo tipo sono all'ordine del giorno.

In questo contesto, sono diverse le precauzioni da prendere per evitare truffe di questo tipo. Va poi fatta grande attenzione a ciò che si riceve nella casella di posta elettronica.

In seconda battuta, va poi tenuto ampiamente conto del sito in cui si viene diretti. Se l'URL risulta strano o il protocollo adottato è HTTP e non HTTPS, c'è sicuramente qualcosa che non quadra.

Infine, adottare un sistema di sicurezza adeguato, può offrire la garanzia definitiva di evitare attacchi phishing come quello appena illustrato. Bitdefender Total Security, per esempio, si dimostra uno dei prodotti più efficaci per contrastare malware e altri attacchi informatici.

Stiamo parlando di una suite di sicurezza che offre, oltre alla classica scansione, anche altre funzionalità senza ombra di dubbio degne di nota.

La navigazione anonima e crittografata, abbinata alla protezione hotspot Wi-Fi sono due funzioni extra molto apprezzabili. A rendere Bitdefender Total Security ancora più interessante è l'attuale promozione.

Con il 62% di sconto infatti, è possibile ottenere tutta la sua protezione spendendo solo 25,49 euro per un anno di protezione totale.

