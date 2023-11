Fai tutto da te col Trapano Avvitatore a Batteria 20V IN OFFERTA su Amazon!

Se sei amante del fai da te, non può mancare in casa tua un'attrezzatura versatile ed efficace per effettuare i vari lavoretti. Ebbene, se stai pensando di iniziare ora, o se devi sostituire la tua attrezzatura, da oggi puoi farlo a un prezzo più basso! Grazie all'offerta su Amazon per il Trapano Avvitatore di cui ti parliamo.

Infatti da oggi puoi acquistare in offerta su Amazon il Trapano Avvitatore di Fahefana con batteria da 20V a soli 38,93€, ovvero con uno sconto del 22% sul totale che ti farà risparmiare più di 10€!

Il "fai da te" perfetto!

Hai di fronte un potente Trapano e avvitatore a batteria con cui stringere o allentare facilmente le viti, installare facilmente mobili e armadietti, praticare fori di drenaggio su vasi di fiori, o anche applicare una testina con spazzola per effettuare pulizie.

Questo Trapano Avvitatore di Fahefana viene venduto con 6 punte per cacciavite, 3 punte elicoidali, 3 punte a brugola, 9 chiavi a bussola, un adattatore a bussola, un supporto per cacciavite esagonale, un cacciavite con albero flessibile, testina per pulizia. Il mandrino da 3/8 di pollici (10 mm) può essere liberamente sostituito con accessori.

