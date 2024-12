Fai tanti bonifici? Con Tot fino a 1200 operazioni incluse

Un'azienda di qualunque dimensione ha la necessità ogni mese di inviare e ricevere bonifici. Va da sé che a un'attività più grande corrisponderà anche un numero maggiore di bonifici nel corso dell'anno.

Il conto aziendale Tot, innovativa fintech 100% italiana che propone un conto con IBAN italiano più bonifici SEPA istantanei e pagamenti SDD, include fino a 1.200 operazioni in uscita all'anno. I bonifici istantanei sono compresi in tutti i piani Tot sono senza costi di commissione. Inoltre, insieme al bonifico istantaneo e quello ordinario, le aziende possono sfruttare anche il bonifico programmato (fino a 30 giorni lavorativi in anticipo).

L'apertura del conto aziendale online può essere completata direttamente sul sito della fintech italiana Tot. Il primo mese è disponibile gratis in via promozionale.

Bonifici istantanei inclusi con Tot

Uno dei principali punti di forza del conto aziendale Tot risiede nella possibilità di inviare bonifici istantanei online gratuiti. Ciascun titolare del conto può inviare e ricevere bonifici verso tutte le nazioni aderenti all'area SEPA, senza costi di commissione.

A questo proposito, i bonifici istantanei sono disponibili 7 giorni su 7 e a qualsiasi ora. Tot consente di inviare con un clic fino a 10.000 euro per ogni bonifico, mentre non vi sono limiti per quelli in entrata. Il termine istantaneo legato al bonifico è facilmente spiegabile dal tempo che impiega ad arrivare sul conto corrente del beneficiario: meno di 10 secondi.

Bonifici programmati e pagamenti tramite SDD

Insieme ai bonifici istantanei online e quelli ordinari, il conto Tot comprende i bonifici SEPA programmati e ripetuti. Attraverso i bonifici programmati il titolare di un'azienda può impostare i pagamenti con un anticipo fino a 30 giorni lavorativi. E volendo, può anche ripetere lo stesso pagamento che include i dati di un bonifico precedente, molto utile nel caso degli stipendi ai propri collaboratori.

Un'ulteriore funzionalità inclusa in Tot è il servizio SDD (SEPA Direct Debit), che permette di automatizzare i pagamenti delle utenze intestate alla propria attività. Tra queste, ad esempio, si annoverano le bollette del telefono, di luce e gas, così come le rate di un eventuale finanziamento. Il vantaggio è di non dimenticare più alcuna scadenza, non pagare commissioni extra ed evitare interruzioni di uno o più servizi per un mancato pagamento.

Senza dimenticare le deleghe F24, programmabili anche queste fino ad un anno di anticipo, e I24 o i pagamenti pagoPA, anch’essi senza commissioni aggiuntive.

Piani e costi di Tot

Tot offre la possibilità di scegliere tra 6 diversi piani tariffari a seconda delle proprie esigenze. Si dividono tra Business e Business Pro, ciascuno dei quali presenta tre distinti piani. Ecco una panoramica completa.

Business

Essentials (include strumenti di banking essenziali per il proprio business): 7 euro al mese per 12 mesi

(include strumenti di banking essenziali per il proprio business): 7 euro al mese per 12 mesi Plus (piano ideale per ricevere e inviare denaro, monitorando con attenzione le fatture aziendali): 15 euro al mese per 12 mesi

(piano ideale per ricevere e inviare denaro, monitorando con attenzione le fatture aziendali): 15 euro al mese per 12 mesi Premium (per una gestione avanzata e maggiori utenze per i collaboratori): 39 euro al mese per 12 mesi

Business Pro

Smart (piano pensato per controllare e gestire con flessibilità le spese del team): 35 euro al mese per 12 mesi

(piano pensato per controllare e gestire con flessibilità le spese del team): 35 euro al mese per 12 mesi XLarge (soluzione completa per aziende di grandi dimensioni): 95 euro al mese per 12 mesi

(soluzione completa per aziende di grandi dimensioni): 95 euro al mese per 12 mesi Special (opzione scalabile e personalizzata): su misura

Eccetto la marca da bollo annuale di 2 euro, non vi sono altri costi da sostenere, nemmeno per l'apertura del conto. Confermiamo infine che la prova gratuita di 30 giorni è valida per tutti i piani.

