Fai rinascere il tuo vecchio computer in 3 minuti con PC Cleaner

Ogni giorni migliaia di persone se la prendono con il proprio computer per la lentezza nell'avviarsi o per l'impossibilità di navigare in rete con un'esperienza d'uso almeno "decente". A volte la frustazione è tale da pensare di sostituire subito il PC con uno nuovo, ma il più delle volte questo è un errore, dato che basterebbe soltanto fare una bella pulizia per ottenere risultati sorprendenti. Se anche tu sei in una situazione simile, ti consigliamo di provare PC Cleaner, il programma gratuito della software house PC Helpsoft in grado di pulire e ottimizzare qualunque computer con a bordo Windows nel giro di 3 minuti.

PC Cleaner è la soluzione definitiva per velocizzare il tuo vecchio computer

Una volta avviato, con un semplice clic, PC Cleaner ti permette innanzitutto di rimuovere i file indesiderati e liberare spazio prezioso sul computer, facendo sì che quest'ultimo funzioni in modo più efficiente. Va poi a migliorare il tempo di avvio e spegnimento di Windows, dato che consente di gestire in maniera semplice e intuitiva i programmi che vengono lanciati in automatico all'avvio del sistema operativo.

Sempre con questo programma ottieni la rimozione dei file riservati temporanei e dei file di Internet, nonché la riparazione delle associazioni errate dei file, che garantisce l'apertura dei file con i programmi associati in maniera corretta. Oltre a tutto questo, va a riparare gli errori e i dati non validi del registro di sistema, in più ti permette di personalizzare le impostazioni di Windows, rendendo il tuo computer più sicuro.

Scarica gratuitamente PC Cleaner dal sito ufficiale e riporta in vita il tuo vecchio computer nello spazio di pochi minuti.

