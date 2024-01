Fai ordine sulla tua scrivania con l'Hub USB 6 in 1 al 20% DI SCONTO

Avere a disposizione un Hub USB è molto utile per mettere in ordine i vari cavi e fili che spesso creano disordine e fastidio sulla scrivania. Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 20% sull'Hub USB 6 in 1 per un prezzo totale di 23,99€.

Hub USB al 20%: 6 in 1 e tanta comodità

UGREEN presenta un versatile Hub USB 6 in 1, un compagno affidabile nel mondo della connettività, progettato per semplificare il tuo lavoro quotidiano. Dotato di 4K 30Hz HDMI, 3 porte USB 3.0 e lettore di schede SD e TF, questo hub offre la possibilità di connettere simultaneamente diversi dispositivi, diventando un valido alleato nelle attività lavorative. Le sue dimensioni compatte e il cavo lungo 15 cm lo rendono pratico e portatile. L'hub è ampiamente compatibile con tutti i dispositivi USB C. La porta HDMI supporta una risoluzione fino a 4K a 30Hz, permettendo la trasmissione fluida di video ad alta definizione su HDTV, monitor o proiettore. Le porte USB 3.0 consentono il collegamento di fino a 3 dispositivi periferici con velocità di trasferimento fino a 5Gbps, mentre il lettore di schede supporta velocità fino a 104MB/s, consentendo la lettura/scrittura simultanea di due schede. L'involucro in alluminio contribuisce a una migliore dissipazione del calore, garantendo una rapida trasmissione del calore dall'interno verso l'esterno, mantenendo l'hub sicuro e operativo. Si tratta, dunque, di un prodotto di estrema utilità che viene proposto ad un prezzo molto accessibile e competitivo. Acquista l'Hub USB in sconto del 20% su Amazon Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 20% molto allettante e accattivante sull'Hub USB 6 in 1 che viene venduto al costo finale di 23,99€.

