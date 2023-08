Fai il salto definitivo col PC Portatile HP con Core i7 IN OFFERTA!

Quando si parla di HP si parla indubbiamente di qualità, nota a tutti. Non è facile però acquistare dei prodotti super recenti e potenti, soprattutto a causa di costi spesso proibitivi per la maggior parte delle tasche. Stavolta però l'occasione è grande! Grazie all'offerta per il PC HP 15-eg2002sl Pavilion con Core i7.

Infatti potrai aggiudicarti da oggi su Amazon in offertissima il PC HP 15-eg2002sl Pavilion a soli 849,99€, con uno sconto enorme del 23% che equivale a un risparmio per te di addirittura 250€ rispetto al prezzo recente più basso!

L'occasione definitiva per un portatile!

Si tratta di un notebook che presenta Windows 11 Home come sistema operativo, un processore Intel Core i7 1255U che raggiunge una frequenza fino a 4,7GHz di frequenza, e una scheda video integrata Intel Iris Xe. Lo schermo è da 15.6 pollici con risoluzione FHD.

Per quanto riguarda la memoria di questo PC HP 15-eg2002sl Pavilion, abbiamo 16GB DDR4 di Ram integrata (non espandibile, 2x 8GB), e una memoria SSD PCIe NVMe M.2 da 1TB, che ti garantirà un avvio istantaneo e veloce.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.