Fai decollare la tua attività online con un website builder economico ricco di funzioni AI

Nel 2025 avere un negozio fisico senza un sito web associato è un paradosso. Lo è per molteplici motivi, ma in particolare perché ci si sta privando volontariamente di una larga fetta di clientela interessata ai servizi della propria azienda. Ha senso? La risposta, nel 99,9% dei casi (ma solo perché il 100% non esiste in natura) è negativa.

C'è però un motivo per cui i titolari di un'attività fisica non possiedono ancora oggi una vetrina online: l'impossibilità di realizzarne una, vuoi per mancanza di conoscenze informatiche, vuoi per mancanza di soldi da destinare a una web agency locale a cui affidare l'intero progetto.

Ma il vero punto della questione è un altro: davvero aprire un nuovo sito web da zero è così complicato? Anche in questo caso la risposta è no. Lo diciamo in maniera ancora più diretta: al giorno d'oggi non ci sono più scuse nel rimandare all'infinito la creazione di un sito per la propria attività, indipendentemente da quelle che sono le proprie conoscenze.

E il motivo è presto detto: website builder. La traduzione letterale in italiano è costruttore di siti web: esistono da diversi anni ormai, ma soltanto di recente hanno compiuto il salto di qualità, grazie all'acquisizione di funzioni AI specifiche. Per farla breve, è sufficiente acquistare un hosting di qualità che include un website builder basato sull'intelligenza artificiale per creare un sito da zero in pochi minuti.

Uno dei migliori website builder con AI oggi disponibili sul mercato lo offre IONOS, provider hosting di riferimento in Europa come dimostrano gli oltre 6 milioni di clienti. Il suo punto di forza? Permettere a chiunque di aprire un sito in tre passaggi, con una semplicità disarmante.

In questi giorni il piano Plus di IONOS, che integra il website builder appena menzionato, è in offerta gratis per un anno invece di 18 euro al mese. Al termine del periodo promozionale il piano si rinnoverà in automatico al prezzo di listino, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento.

