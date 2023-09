Fai da te SEMPLICE con il mini avvitatore a batteria Bosch (42€)

Aggiusta, monta, avvita, costruisci, tutto con un piccolo attrezzo che oggi puoi avere a una cifra ridicola. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il mini avvitatore a batteria Bosch a soli 42,99 euro, invece che 50,99 euro.

Già il prezzo di listino non è altissimo ma con questo ulteriore sconto del 16% è da prendere senza pensarci due volte. Con questo piccolo avvitatore puoi svolgere tanti piccoli lavoretti a casa. Il suo design leggero e pratico lo rendono uno strumento davvero indispensabile per il fai da te.

Bosch: mini avvitatore a batteria professionale

Nonostante questo sia un attrezzo per il fai a te, si comprende subito che siamo di fronte a un prodotto professionale di altissima qualità. Ha una tensione da 3,6 V e una velocità massima di 215 giri al minuto. Questo ti permette di avvitare o svitare in pochissimi secondi. È dotato di due piccole luci che ti consentono di lavorare nei punti più bui e stretti.

Ha un design piccolo e leggero, è molto maneggevole e volendo te lo puoi mettere in tasca. Ha una batteria che dura parecchio e si ricarica in modo pratico tramite un cavetto USB che troverai incluso. In confezione avrai anche un attacco malandrino e 10 punte di diverse tipologie e misure.

Perfetto per tutti quei piccoli lavori che devi fare casa, senza dover andare a trovare il cacciavite giusto, con questo attrezzo fai di tutto. Quindi non perdere l'occasione, vai subito su Amazon e acquista il tuo mini avvitatore a batteria Bosch a soli 42,99 euro, invece che 50,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

