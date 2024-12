Fai crescere la tua azienda con i vantaggi del conto HYPE Premium

Di cosa ha bisogno un’azienda per essere competitiva e continuare a crescere? Di tante cose, certo, ma non può certo fare a meno di ridurre i costi fissi, avere una gestione finanziaria virtuosa e di poter investire nella formazione. Tutto questo (e non solo) è quello che offre il conto HYPE Business rivolto alle ditte individuali, i liberi professionisti e le partite IVA. Attivandolo adesso si ha accesso all’offerta per ricevere 50€ di bonus.

HYPE Business, soluzioni specifiche per la crescita di una ditta individuale

Ogni professionista ha, nel settore in cui lavora, sfide e necessità cui far fronte. Ma tutti sono accomunati dall’operatività finanziaria che spesso è ostacolata da conti correnti poco flessibili e con costi fissi pesanti. HYPE Business risolve il problema offrendo un conto corrente nel quale avere bonifici ordinari gratuiti (e 10 istantanei), pagamenti F24 senza commissioni e zero costi di attivazione. Il canone mensile di 2,90€ al mese può essere azzerato effettuando transazioni per un totale di 750€ al mese.

L’altro aspetto distintivo di HYPE Business e perfetto per partite IVA e liberi professionisti è l’attenzione alla gestione delle spese. Sia tramite l’applicazione dedicata che l’innovativo Tax Manager, si ha la possibilità di monitorare in tempo reale le entrate e le uscite e accantonare il denaro in previsione delle scadenze delle tasse. Così da non avere problemi di alcun tipo.

Per far crescere la tua attività il conto HYPE Business mette a disposizione una carta Mastercard con la quale accedere a un programma di vantaggi particolarmente ricco. Sono inclusi sconti sui noleggi di auto e hotel, sull’abbonamento alla connessione internet, sui prodotti Samsung Business Shop e sui corsi e master 24ORE Business School. Inoltre quando si vola per le trasferte di lavoro si ha accesso prioritario ai varchi di sicurezza di molti aeroporti italiani.

La gestione e la crescita della tua attività possono trovare nel conto HYPE Business l’alleato di cui avevano bisogno.





