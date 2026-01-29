Nessun risultato. Prova con un altro termine.
Guide
Notizie
Software
Tutorial
Aree
magazine
About

Fai crescere la tua attività con Hostinger: fino all'80% di sconto sui piani hosting

Hostinger offre soluzioni di cloud hosting con risorse flessibili, prestazioni sempre affidabili, velocità ottimizzate e sicurezza avanzata.
Fai crescere la tua attività con Hostinger: fino all'80% di sconto sui piani hosting
Hostinger offre soluzioni di cloud hosting con risorse flessibili, prestazioni sempre affidabili, velocità ottimizzate e sicurezza avanzata.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 29 gen 2026
Link copiato negli appunti

Quante volte hai rimandato l’idea di creare un sito web dicendo prima o poi lo farò”? Con Hostinger, quel momento è arrivato. Che tu voglia lanciare un progetto personale, un blog, un e-commerce o il sito della tua attività, hai finalmente tutto ciò che ti serve in un’unica piattaforma: semplice, veloce e conveniente. Con piani a partire da 2,49 €/mese e 3 mesi gratis, Hostinger rende l’ingresso online accessibile a chiunque, senza rinunciare a qualità, prestazioni e strumenti professionali. E se cambi idea? Nessun problema: soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.

Scopri l'offerta di Hostinger

 

Dal’idea al sito online, in pochissimo tempo

Con Hostinger non servono competenze tecniche per creare un sito web professionale. Grazie all’AI Website Builder, ti basta descrivere la tua idea e l’intelligenza artificiale si occupa di realizzare layout, testi e immagini, lasciandoti poi la libertà di personalizzare ogni dettaglio con un editor drag & drop semplice e intuitivo.

L’AI che lavora al tuo fianco

Con Hostinger non sei mai solo. L’ecosistema di strumenti AI ti aiuta a creare, gestire e far crescere la tua presenza online:

  • Kodee, l’agente AI, ti supporta 24/7

  • Strumenti AI integrati per testi, immagini, loghi e SEO

  • Email marketing smart per comunicare in modo professionale e coerente

Un servizio che cresce con te

Che tu stia iniziando o scalando un progetto già avviato, Hostinger ti accompagna passo dopo passo grazie a soluzioni di cloud hosting con risorse flessibili, prestazioni sempre affidabili, uptime elevato, velocità ottimizzate e sicurezza avanzata. La piattaforma è progettata per adattarsi a ogni esigenza, dalle agenzie digitali agli e-commerce, fino ai siti ad alto traffico, garantendoti stabilità e controllo in ogni fase. In questo modo, il tuo sito web non sarà mai un limite, ma un vero motore di crescita per il tuo progetto. I piani di Hostinger sono pensati per ogni esigenza, tutti con assistenza 24/7, SSL gratuito, backup automatici e dominio incluso per 1 anno (su molti piani). Per conoscere l'offerta completa di Hostinger clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Se vuoi aggiornamenti su Hosting inserisci la tua email nel box qui sotto:

Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Ti consigliamo anche

GDPR e siti Web: come rendere davvero conforme un progetto online con Aruba LegalBlink
Cloud

GDPR e siti Web: come rendere davvero conforme un progetto online con Aruba LegalBlink
Dal dominio al sito con l’AI: le offerte di Aruba per il tuo progetto
Hosting

Dal dominio al sito con l’AI: le offerte di Aruba per il tuo progetto
Hostinger: 80% di sconto sui piani hosting per il tuo business online
Hosting

Hostinger: 80% di sconto sui piani hosting per il tuo business online
Un sito web anche se non sai programmare: scopri Hostinger Website Builder in offerta
Hosting

Un sito web anche se non sai programmare: scopri Hostinger Website Builder in offerta