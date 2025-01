Fai crescere i tuoi risparmi con il conto deposito che dà il 3% di rendita

Hai qualche risparmio da parte che vuoi investire? Tenerli sul conto corrente, infatti, è uno spreco oltre che un costo (per le imposte che sopra una certa soglia si rischia di dover pagare). Le formule di investimento non mancano ma tutte presentano qualche rischio e se non si è troppo esperti si possono disperdere i propri capitali o sprecare l’opportunità di incrementarli. Con Credem c’è il Conto Deposito Più che offre il tasso del 3% con un rendimento garantito. Scopri ora quanto puoi guadagnare.

Un investimento a breve termine per un rendimento fisso e garantito

Il Conto Deposito Più di Credem offre un tasso del 3% lordo annuo a scadenza. Cosa significa? Che avrai la certezza di avere un rendimento del 3% sul capitale investito. L’aspetto interessante è che già al momento dell’apertura del Conto Deposito Più di Credem saprai quanto riceverai in base alla somma investita. Se, per esempio, depositi 10.000€, maturerai 300€ di interesse al termine dei 6 mesi. L’offerta è riservata ai nuovi clienti Credem e a coloro che investono nuove liquidità.

Sono diversi i vantaggi di questo tipo di investimento. Da una parte si evita di tenere fermi i soldi sul conto corrente con la possibilità di farli crescere con un rendimento certo in anticipo. In questo modo oltre a guadagnare si può decidere in anticipo come utilizzare o reinvestire il capitale guadagnato alla scadenza dell’investimento.

Per poter usufruire di questo investimento è necessario aprire il conto online Credem Link, attivare il Conto Deposito Più e versare un importo minimo di 5.000€. L’attivazione del conto deposito può avvenire comodamente online dall’home banking o dall’app mobile Credem.

Che tu voglia mettere da parte una somma per un progetto futuro o semplicemente far fruttare i tuoi risparmi evitando di dovervi pagare le tasse, con Credem hai la soluzione ideale e garantita a cui fare riferimento.





*se hai bisogno di svincolare i tuoi risparmi prima dei sei mesi puoi farlo pagando una penale (minimo 100€) pari a 0,033‰ del capitale sottoscritto per ogni giorno effettivo di vita residua. Non saranno riconosciuti gli interessi.



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.