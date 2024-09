Fai crescere i tuoi risparmi con il 5% di interesse annuo offerto da Mediolanum

Settembre 2024 porta con sé una ventata di novità grazie a Banca Mediolanum. La nuova promozione offre ai nuovi clienti un'interessante 5% di interesse annuo per sei mesi, attraverso il conto online SelfyConto. Il capitale può essere svincolato in qualsiasi momento senza perdere gli interessi maturati.

5% di interesse annuo per i nuovi clienti Mediolanum

SelfyConto si presenta come conto smart: zero spese per un anno, invece dei consueti 3,75 euro al mese. Per gli Under 30, il canone è a zero fino al compimento dei 30 anni, una motivazione in più per avvicinarsi al mondo del risparmio.

La carta di debito inclusa permette prelievi gratuiti in tutta l'area euro, mentre i bonifici SEPA sono anch'essi senza commissioni. Non mancano le opzioni smart: è possibile richiedere la carta di credito per solo 1 euro al mese, con un plafond di 1.500 euro. Naturalmente, questo limite può essere aumentato secondo le esigenze.

Le carte di SelfyConto supportano i principali wallet digitali, rendendo i pagamenti con smartphone e smartwatch facili e veloci. Insomma, la praticità incontra la convenienza.

Accedere a questa vantaggiosa offerta è semplice. Basta visitare il sito di Banca Mediolanum, completare l'apertura del conto SelfyConto e impostare l'accredito dello stipendio: adesso può veder crescere i tuoi risparmi.

I vantaggi offerti da Banca Mediolanum non li trovi in altri conti online. Le operazioni bancarie principali sono tutte gratuite, mentre il canone è a zero il primo anno e fino ai 30 anni per gli Under 30. Poi c’è il 5% di interesse annuo offerto da SelfyConto, che rappresenta un’opportunità da non perdere se hai dei risparmi da parte e vuoi vederli crescere nel tempo.

